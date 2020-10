Viceministro fomenta uso vehículos eléctricos para combate cambio climático

View this post on Instagram

Hace 2 años compré mi motor eléctrico en función de combatir el cambio climático. Ahora es mayor el compromiso porque la movilidad eléctrica se asumió como una política de Estado. Nuestro presidente @luisabinader y nuestro canciller @robalsdq así lo han manifestado. La movilidad eléctrica debe ser observada desde la óptica de un incentivo que permitirá la reducción sustancial de los gases de efecto invernadero. @mirexrd