Viceministro del MIREX condena expresiones del elenco de “Esto no es radio” sobre BTS y Matías responde

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- José Julio Gómez, viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), condenó ayer martes las expresiones que emitió el elenco del programa radial “Esto no es radio” respecto a la banda de música surcoreana BTS, las cuales fueron calificadas de xenofobia.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario quien se desempeña como viceministro de Política Exterior Bilateral del Mirex, sostuvo que “no puede ser que seamos víctimas de campañas internacionales de descrédito por algunos estar privando en chistosos”.

“En la República Dominicana, la comunicación debe ser regulada socialmente. No puede ser que seamos víctimas de campañas internacionales de descrédito por algunos estar privando en chistosos, emitiendo comentarios racistas y discriminatorios. Los dominicanos no somos así”, escribió Gómez en su tuit.

Ante esto el productor y creador de contenido Santiago Matías, por la misma vía con un tuit ahora eliminado, salió en defensa del espacio de radio, indicándole al viceministro que no se “montara” en la ola sin siquiera ver el programa completo.

CONTROVERSIA CON BTS

El equipo del programa radial “Esto no es radio”, al que pertenece el comediante Ariel Santana, ha sido acusado de xenofobia, luego de que en la transmisión de esta mañana los integrantes emitieran algunos comentarios sobre el grupo musical surcoreano BTS, que algunos fanáticos consideraron “racistas”, “xenófobos” e “irrespetuosos”.

“Se hacen cirugías plásticas para parecerse a personas de América del Norte pero mezcladas con rostros asiáticos”, manifestó Hony Estrella, mientras que Ariel Santana sostuvo que BTS es como una religión que practicaban las jóvenes y describió grupo como “la versión china de los Backstreet Boys”, Pedro Casals dijo que los jóvenes “escuchaban esta canción sin entender lo que decían sus ídolos”.

Ante esto fans del K-pop han publicado varios cortes del espacio radial, propiedad de Santiago Matías, e hicieron tendencia los hashtag “Esto no es radio xenofóbico”, “Stop Asian Hate’” y “Xenophobia is not humor”.

