Viceministro del MIREX advierte revelará nombre de quienes cobran “botellas”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El viceministro de política exterior bilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), José Julio Gómez, manifestó este martes a través de sus redes sociales, que revelará los nombres de las personas que cobran “botellas” en la entidad, si lo llaman para pedirle protección.

“Mi equipo de comunicación me dijo que no era estratégico. Pero insisto. A partir de hoy quien me llame para pedirme protección de una persona que no trabaje y cobre en @MIREXRD voy revelar su nombre” publicó el diplomático en su cuenta de Twitter.

En un primer tuit Gómez recomendó a los que “cobran sin trabajar” a que no lo sigan haciendo.

“Le recomiendo a todo el que me llama y me escribe para que interceda ante personas que cobran y no trabajan en @MIREXRD que no lo sigan haciendo”, precisó.

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar y muchos usuarios de la famosa red social pidieron al funcionario que cumpla con la advertencia y diga a la opinión pública los nombres de esas personas.

Algunas de las reacciones:

“Excelente, diga de una vez quienes son”

“Ya saben no molesten, no son los mismos tiempos ni el mismo Gobierno”

“Felicitaciones por eso, como debe ser”

Le recomiendo a todo el que me llama y me escribe para que interceda ante personas que cobran y no trabajan en @MIREXRD que no lo sigan haciendo. — José Julio Gómez (@josejuliogomezb) September 8, 2020

Mi equipo de comunicación me dijo que no era estratégico. Pero insisto. A partir de hoy quien me llame para pedirme protección de una persona que no trabaje y cobre en @MIREXRD voy revelar su nombre. — José Julio Gómez (@josejuliogomezb) September 8, 2020