Viceministro del MA asegura entidad busca enfrentar desafíos cambio climático

EL NUEVO DIARIO, YAGUATE, SAN CRISTÓBAL. –El viceministro de Suelo y Agua de Medio Ambiente y Recursos Naturales, René Mateo, reveló que esa entidad ha establecido que uno de sus ejes principales es buscar la manera y gestionar la mitificación necesaria para enfrentar los desafíos del cambio climático que se reflejan a través de los fenómenos del Niño y La Niña.

Alertó que el cambio climático se combate almacenando el exceso de agua en la época de lluvia para evitar inundaciones y pérdidas de vidas, en la agricultura y a la propiedad, y en la sequía racionalizar el agua almacenada.

Reveló a demás que el país sólo cuenta con la capacidad de almacenamiento de 9.1 por ciento de las aguas nacionales, lo que significa que por los mil 197 ríos del país, circula un caudal de 604 metros cúbicos por segundos que se pierden de manera inconmensurable en el océano atlántico y el mar Caribe.

Al participar en el inicio del Plan de Recuperación del Contraembalse Las Barias encabezado por el presidente, Luis Abinader, dijo de manera enfática que con este plan se aumentará la capacidad de almacenamiento de aguas del país en 2,000 metros cúbicos al año que se liberaran a través de su limpieza de áridos y otras acciones benéficas sin ningún tipo de sacrificio económico por parte del Estado.

“Lo que se quiere decir que en los beneficios que anunciamos para esta comunidad y para el país en términos de poner a disposición del mercado de construcción unos 1.7 millones de metros cúbicos de áridos, aunado a las labores de reforestación, caminos vecinales, a bajar la presión por los áridos, son proyectos que requiere el país”, aseguró el ingeniero Mateo.

Especificó que no solo es la capacidad de aumento del contraembalse Las Barias, explicando que el país no tiene la suficiente presas, por lo que se tiene que construir a Gina en la cuenca del rio Nizao; en el Este, que no se cuenta con una sola obra de regulación el agua, se tiene que construir Chavón, El Soco, Sanate; en el Sur se tiene que hacer la Joca al terminar Monte Grande, terminar la presa Boca de los ríos en Santiago Rodríguez, Amina en Santiago y Alto Yuna en Bonao, entre otras.

“Se necesita cuadruplicar cuadruplicar la capacidad de almacenamiento de agua que tiene el país. Decimos que tenemos el 9.1 por ciento del agua disponible que debería ser 40 por ciento, pero no contabilizamos que esas 34 presas que poseemos deben de estar cobatada en más de un 40 por ciento, lo que es decir que la construcción de presas, aumentar la capacidad de almacenamiento de agua del país, es una emergencia nacional y ese es el sentido del inicio del Plan de Recuperación del Contra Embalse Las Barias”, finalizó diciendo el viceministro de Suelo y Agua, René Mateo.

En el inicio del Plan de Recuperación del Contra Embalse Las Barias también participaron los administradores generales del INDRHI y la EGEHID, Olmedo Caba y Rafael Salazar, respectivamente, así como autoridades civiles y militares.

