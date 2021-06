Viceministro de la Juventud: “Sí, El Alfa es más influyente que Juan Luis Guerra”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El viceministro de emprendimiento del Ministerio de la Juventud, Carlos Valdez, coincide con el empresario y productor musical Santiago Matías (Alofoke), al sostener que el cantante de música urbana El Alfa es en la actualidad más influyente que el cantante y compositor Juan Luis Guerra.

“Quizá para un grupo actual El Alfa es más influyente que Juan Luis Guerra. Quizá para mí, que tengo tantos años conociendo la música de ellos, te podría decir lo contrario. Pero tu no puedes decir, y evitar la realidad de que El Alfa es influyente en este momento, y a través de números de redes sociales y a través de números de plataformas digitales, está por encima de Juan Luis Guerra”, dijo Valdez.

Valdez se refirió a la incidencia de la música urbana en la República Dominicana y su impacto en la sociedad, resaltando la figura que tiene El Alfa entre los jóvenes hoy en día. “Ahora, cuál es la influencia que está dejando El Alfa y cuál es la influencia que ya dejó Juan Luis, ahí está la diferencia”, precisó.

Para Valdez, los urbanos juegan un rol fundamental en el patrón de responsabilidad social de la República Dominicana, siendo un ejemplo de esto la jornada de vacunación desarrollada por el Gobierno dominicano, a la cual se sumaron artistas de ese genero para motivar a los jóvenes.

El funcionario señaló que la música urbana detalla lo que los jóvenes viven en los barrios, y que es un género que no puede ser excluido de la sociedad. “Quizá mañana vamos a escuchar unos músicos urbanos detallar otras cosas en los barrios porque cambiamos su realidad, pero no podemos demandar más a los urbanos si nosotros no estamos aportando”, expresó.

Y agregó que para cambiar el reflejo de la descomposición social que reflejan los urbanos a través de sus canciones, se necesitan políticas públicas que den respuesta a las situaciones que viven los jóvenes en los barrios.

“Y quizá hoy las voces que ellos están elevando, son el resultado propio de esa descomposición, que es lo que nosotros intentamos cambiar de manera natural ahora desde el Ministerio de la Juventud.

Al ser entrevistado en el programa Entrevista-2 que se transmite por RNN Canal 27 con la periodista Scarelet Guichardo, señaló que la crianza en el hogar y una formación en valores son fundamentales para un país con jóvenes que en el mañana no se sientan excluidos.

“Nosotros lo que queremos es que hablen de eso, que hablen de las políticas que está desarrollando el Ministerio de la Juventud, que mañana podamos escuchar música urbana detallando el emprendimiento, que mañana podamos escuchar música o urbanos hablando de que EN cada uno de los barrios del país a través de los municipios tienen una Casa de la Juventud, que en unos años escuchemos a los jóvenes hablando de políticas de cultura, que escuchemos en unos meses hablando a jóvenes a través de medio ambiente, eso es lo que nosotros queremos provocar”, indicó Valdez.

