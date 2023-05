Vicedecanos reconocen al rector de la UASD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, fue reconocido por los vicedecanos, quienes le entregaron una placa de reconocimiento, por el buen desempeño que ha tenido en lo que va de gestión.

Beltrán Crisóstomo agradeció el gesto de los vicerrectores y expresó «La verdad no me lo esperaba, les agradezco. Siempre habían tratado de agasajarme con reconocimientos, pero soy tímido para este tipo de actividades y ustedes me han sorprendido».

El académico hizo un recuento de momentos que determinaron su educación, desde que era un niño en su pueblito La Victoria, hasta completar los estudios superiores y ser electo como rector. Refirió que gracias a sus padres, especialmente a su madre, quien lo impulsó desde muy temprana edad a creer en los estudios, porque sólo en la educación se forjan los hombres de bien.

“No busco ser reconocido, porque entiendo que es mi compromiso y a la UASD le agradezco demasiado, por eso me dedico tanto y les digo que todo lo he aprendido aquí en esta universidad”, acotó.

Agregó, que “soy el primer bachiller de mi pueblo, La Victoria. Yo mismo me digo ¿Cómo salí de ahí?, porque lo máximo a que llegaba mi escuela era a sexto curso y luego la extendieron hasta el octavo”.

Los vicedecanos/as expresaron de manera indistinta, salud, éxitos y ser íntegros al cumplimiento de una excelente gestión. Además, se comprometieron en seguir dando lo mejor de sí para impulsar la Academia en mejoras constantes al siglo XXI.

La vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJP), maestra Carmen Chevalier Caraballo, leyó la placa de reconocimiento en nombre de todos sus homólogos.

Diciendo que “Los vicedecanos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), otorga la presente distinción de reconocimiento al maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, rector magnífico de la UASD, por sus valiosos aportes al desarrollo institucional y orgánico de la Academia, orientados a la transformación, la tecnociencia y humanística de la universidad del pueblo dominicano”.

