Vicecónsul se querella por presunta difamación

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO RODRIGUEZ. – El vicecónsul Yanser Oscar Fernández, se querelló este lunes en contra del dirigente político Andrés Cervantes Díaz, por difamación a través de las redes sociales, según informó el abogado César Octavio Saint-Hilaire Villalona, quien resaltó que dicha acusación incluye delito de alta tecnología.

“El señor Andrés Cervantes Díaz ha utilizado sus redes sociales para atacar el honor de nuestro representado el cual ha intentado ligarlo a acciones que tendrá que demostrar en los tribunales”, dijo Saint-Hilaire Villalona.

Indicó que el Ministerio Público y el Departamento de Investigación de Crímenes de Alta Tecnología (DICAT) tienen todo el contenido difamatorio utilizado en contra de Fernández Martínez.

“Toda la infamia publicada en las redes sociales y otros medios por el señor Cervantes Díaz en contra de mí y mi familia tendrá que retractarse porque no las he cometido y por ende no tiene cómo probarlo ” manifestó.

Saint-Hilaire Villalona dijo que acudieron ante la Fiscalía como la vía correspondiente ante este tipo de atropello, “porque es la única manera para resarcir el gran daño causado por Cervantes Díaz al vicecónsul Yanser Oscar Fernández del cual su accionar y trayectoria han tratado de mancharla”.

