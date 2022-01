Vicecónsul explica que no existe un tiempo de espera preestablecido para solicitar nuevamente el visado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Si a una persona le han rechazado su solicitud de visa no inmigrante para EE.UU., como la de trabajo, de estudiante, de intercambio u otra categoría, puede volver a aplicar las veces que desee, sin tomar en cuenta ningún tiempo en específico.

La explicación la hizo el vicecónsul de la embajada de Estados Unidos en la República Dominicana, Renato Barreda, quien aseguró que el solicitante puede realizar la nueva petición cuando haya cambiado la circunstancia que provocó su negación.

“Eso varía de persona a persona, es muy específico cada caso y lo que pedimos es que intente que cuando lo haga la situación en la que se encuentre sea distinta a la última vez que la solicitó, esto puede ser económica, laboral entre otras. No hay un tiempo específico, una vida puede cambiar mucho en poco tiempo o muy poco en mucho tiempo”.

Al ser entrevistado por la periodista Lorenny Solano para el programa República de la Verdad, Barreda afirmó además, que aunque la Embajada de los Estados Unidos permanece cerrada para servicios rutinarios de visa de turista, desde el 2021 y hasta la fecha, se han otorgado 85 mil visas.

Entre estas categorías se encuentran las visas para estudiantes y visitantes de intercambio, para trabajadores temporales, oficiales y diplomáticas, las de emergencia y las que son elegibles para una exención de entrevista.

¿Quiénes califican para la renovar la visa de no inmigrante sin entrevista?

Barreda explicó que la sección consular acepta solicitudes de renovación para muchas visas sin requerir una entrevista personal.

Entre los requisitos que se exigen es que el solicitante sea residente o ciudadano de la República Dominicana y estar renovando la visa en la misma categoría en la que fue aprobada. La misma debe ser de múltiples entradas y de validez completa, estar vigente o haber expirado hace menos de 24 meses, además, no que se haya perdido ni extraviado. También aplican los menores de 13 y los mayores de 80 años.

“Quiere decir que no tienen que presentarse a una entrevista, solo mandan sus documentos y basado en eso, tomamos la decisión de renovar la visa o no. Si se decide que no se renueva la visa le pedimos una entrevista, no la negamos en el momento”

FORMULARIO PARA SOLICITUD DE VISADO

El oficial consular manifestó que es importante que estén correctamente llenado todos los campos que se requieren en el formulario y que si el solicitante ha pedido asistencia a alguna otra persona, debe estar al tanto de que la información proporcionada en el mismo sea correcta.

EVITAR LAS MENTIRAS

Barreda recomienda decir siempre la verdad en su solicitud y en la entrevista porque cada caso es distinto y no hay ninguna característica en particular que garantice que una persona calificará para una visa.

Subrayó que lo más importante es asegurarse de que la información que ha proporcionado en el formulario esté correcta y completa, así como también ir bien preparado para la entrevistas y las preguntas.

“Nosotros vemos al solicitante de visa como una persona completa y vemos toda la información que nos ha dado incluyendo el formulario y las cosas que nos dice en la entrevista y eso es lo que hacemos para tomar una decisión”, expresó.

Precisó además, que se debe aplicar para la categoría de visa que van a utilizar, porque si solicitan una distinta a la razón del viaje, es muy probable que la petición sea rechazada.

