Vicealcaldesa SDO denuncia alcalde la “cubeó”, no ha cumplido pacto firmado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La vicealcaldesa del municipio Santo Domingo Oeste (SDO), Felipa Gómez, afirmó que el alcalde José Andújar la “cubeó”, porque no ha cumplido con ninguno de los puntos acordados y firmados para ser su compañera de boleta a la Alcaldía durante la campaña para el período 2020-2024.

“Firmamos un pacto para yo ser su acompañante a la vice alcaldía por el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Yo pienso que sin mí él no podía ganar, modestia aparte, no quiero verme como una persona arrogante. Pero en realidad, la mayoría de la gente en los contactos que hacíamos durante la campaña nos decía que él no podía ganar sin mi apoyo”, indicó la dirigente comunitaria.

Gómez explicó que acordaron, entre otros puntos para trabajar por el bienestar de los munícipes de esta zona, que ella se encargaría de la Dirección del Plan Social del Ayuntamiento creado por la Ley 167 del cabildo, la cual recibe aproximadamente un millón 800 mil pesos mensuales para realizar las diferentes obras sociales requeridas en las comunidades que conforman ese municipio.

“Entonces como él no me ha cumplido la palabra cubear, en eso usted tiene razón. Prácticamente yo no quise pelear, ni ponerme a pelear con él, porque él le dice a todo el mundo que yo soy su mamá, que yo soy esto, pero no me ha cumplido. Usted sabe que es lo que pasa cuando uno tiene un hijo malcriado”, refirió.

La dirigente comunitaria aseguró que asiste a su despacho y recibe a todas las personas aunque no pueda resolverle con un empleo o con una ayuda. “Yo compro algunas canastillas con una caja chica, muy chiquita, y se las entrego a las mujeres embarazadas. Quiero hacer mi labor social que siempre he hecho en toda mi vida, lo cual me ha caracterizado, darle medicina a las personas, ayudarlas como siempre lo he hecho”.

La dirigente, tras reconocer que se está recogiendo la basura y asfaltando algunos sectores, señaló que prácticamente el ayuntamiento de SDO no existe en materia de trabajos sociales, porque se debieron habilitar funerarias, escuelas de capacitación social y otras acciones comunitarias, cuyas propuestas se las entregó al alcalde para ponerla en ejecución a través de la Dirección del Plan Social.

Su opinión del Gobierno

La también ex diputada del partido oficialista, aunque dijo no querer hacer causa común con sectores que critican al gobierno porque entiende no tienen calidad moral, consideró que las autoridades se están manejando muy mal.

“El Gobierno se está manejando mal en todos los sentidos, el pueblo se está muriendo de hambre. No quería hablar de eso porque hay gente que están diciendo eso, sin tener calidad para decirlo, pero eso lo sabe uno”, refirió.

Sobre Leonel

Reconoció que el expresidente Leonel Fernández está creciendo y recibiendo el apoyo de amplios sectores de la población, ante la difícil situación que está atravesando el país.

“Yo pienso que Leonel va para arriba, porque frente a los fracasos y las acciones del presidente Luis Abinader tendría indiscutiblemente que Leonel coger el mando de la situación”, argumentó la también ex regidora por el municipio Santo Domingo Oeste.

Relacionado