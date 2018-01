Viaje fantasioso de consumo a  RD    

Visite República Dominicana un país que debe ser integrado a las maravillas del mundo. Sé que usted no le encontrara sentido a mi apreciación, no lo discutiremos; pero el contraste de ideas debe ser respetado. Fui, vi y nadie me convenció de que las cosas funcionan bien.

Durante mis primeros días en el país de Duarte y otros patriotas, no pude esconder el miedo; ese miedo personal que llevamos en la mochila como equipaje de viajero. Mostramos con ese aspecto, ese sentimiento patriótico que tenemos los dominicanos y que nos hace gente especial. Coreamos casi a unísono un patriotismo de sentimientos folklórico que exhibimos con un mal humor sudado.

Desde nuestros primeros pasos en el país, desarrolle mi propio contacto con los indios, como Colon a su llegada a la Isla. Me siento prisionero en mi propio barrio, las cosas que me cuentan sus moradores son de asombro; los crímenes, apresamientos, posición de los militares, diputados, senadores y otros encargados de hacer o, fabricar justicia. Hable de fabricar justicia, término moderno de engavetar expedientes, vender sentencias etc., los infelices abogados haciendo su parte, para lo que le enseñaron, ¡oh Dios que país!

Les cuento que mi viaje fue casi por obligación familiar. No dejo de reconocer que me siento comprometido con el proceso político y, el desarrollo de intento de progreso para el país, que no da resultado por ningún lado.

Escuche de medio oído, que viene una nueva ola de protesta, por los organizadores de Marcha Verde, esto será a partir del 28 de este mes. Siento mucha pena, pero no le veo una buena derecha para golpear (punch) como dicen en el boxeo. Los desorganizados organizadores, Marcha Verde, no han podido con una pausa que les envenena el espíritu de lucha. Ser pesimista no significa estar en contra de ellos, pero siento que los traiciona un poco una rara cobardía, ¿por qué no entregar las riendas de las protestas a un equipo de hombres destacados y comprometidos con la patria? Al parecer nadie quiere asumir las riendas.

Somos un país acostumbrado al caudillismo y eso es difícil de borrar. La ausencia de líderes es un mal de falta de consumo. Buscar hasta que encontremos es una necesidad, sin ser necio; por eso los fallos en la conducción de (MV).

Visitar República Dominicana lo integre a un deseo bien soso de volver.

Relacionado