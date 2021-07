Vexilogía y protocolo

El uso de las banderas son aspectos imprescindibles si hablamos de protocolo. No hay encuentro, reunión, recepción, o cualquier otro tipo de acto oficial donde no figuren las banderas, ya sea dentro del ámbito internacional, nacional, autonómico o local.

El término, algo más técnico, utilizado para definir el estudio de las banderas, es el conocido como «vexilología», aunque ahora tan sólo haremos un breve repaso a su componente práctico.

La bandera constituye uno de los principales símbolos de una nación, comunidad, provincia y municipio. También forma parte de la simbología de otras instituciones tanto públicas como privadas, como es el caso de la Universidad, el de una empresa, gremios o comunidades sociales. Guste o no, la enseña merece el mejor de los tratamientos y su uso en los actos protocolarios debe ser cuidadoso a la par de respetuoso.

Como norma general, las banderas oficiales únicamente se deben de utilizar en los actos que son organizados por autoridades o cuando éstas concurren en eventos organizados por instituciones no oficiales, por otro lado, las enseñas oficiales y privadas no deben de ondear juntas, por lo que se recomienda, en estos casos, el establecimiento de dos grupos de banderas, (oficiales y no oficiales).

Por último, el ordenamiento de éstas no se hace de cualquier forma, ya que éste obedece a criterios de prelación de acuerdo a disposiciones oficiales, cortesía internacional, costumbres y tradiciones.

En la universidad.

Las banderas que deben compartir un espacio común en los ceremoniales de la universidad, deben guardar un determinado orden y ubicación concreta en función del número de banderas presentes y de la forma de disponer las mismas, que pueden ser diversas. Además de la bandera nacional y la institucional, el espacio puede ser compartido por las banderas de otros países, instituciones o empresas privadas.

En todos los actos universitarios deberán estar presentes, la bandera nacional y la institucional, con las siguientes opciones de ubicación:

En un estrado, podio o testera, la bandera Dominicana deberá estar a la derecha del orador principal y la institucional, a la izquierda. En caso que deban emplazarse más de dos banderas, se debe distinguir:

Si el número de banderas es impar, la bandera nacional ocupará el centro, seguida a su derecha por la institucional y a la izquierda por la siguiente en orden alfabético (en caso de que las banderas sean de otras instituciones educacionales o empresas).

– Si el número de banderas es impar, la bandera nacional ocupará el centro, seguida a su derecha por la siguiente en orden alfabético y a la izquierda por la que le sigue. El pabellón institucional irá al fnal (en caso de que las banderas sean pabellones patrios).

– Si el número de banderas es par, la bandera nacional ocupará el primer lugar de la fila, siempre a la izquierda de la visión del público, seguida de las que le suceden en orden alfabético.

– La bandera institucional no puede ser de menor tamaño que otras banderas que la acompañan, ni puede izarse a menor altura que las demás. Se sugiere que todas las banderas sean de las mismas dimensiones y es obligación que los mástiles sean de la misma altura y tengan el mismo tope.

