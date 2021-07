“Vete en paz mi amor. Nosotros nos encargaremos del resto ”, frase de Martine Moïse que conmovió a todos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, HAITI.- La mañana de este viernes fueron celebradas las honras fúnebres de Jovenel Moïse, presidente 58 ° de Haití asesinado el pasado 7 de julio, muerte que todavía no ha sido aclarada, pese a los múltiples esfuerzos de investigación realizados por las autoridades haitianas.

Fueron varios los actos celebrados en su honor, en los cuales participaron los miembros de su familia, quienes expresaron emotivos mensajes para despedir a Moïse.

Como era de esperarse, una de las personas que tomó la palabra para despedir a Jovenel, fue su viuda Martine Moïse, quien con más de una palabra definió a su esposo y manifestó lo difícil que será continuar adelante sin él. Según una publicación del periódico haitiano Le Nouvelliste, Martine dijo que no estaba preparada para despedir a su esposo.

Durante su intervención, la primera dama se preguntó: ¿Cómo puedo aceptar la idea de no escuchar más tu voz, tu risa, de no tocarte, de no entrelazar más mis dedos con los tuyos?.

“Vete en paz mi amor. Nosotros nos encargaremos del resto ”, aseguró.

Precisó que “no vamos a cometer los mismos errores. Ciertamente lucharemos, pero con sabiduría y no con violencia”.

Tras este comentario, la primera dama pidió a los simpatizantes del presidente que siguieran el camino que les indicó el presidente Moïse.

“Me despierto una mañana y no veo a Jovenel a mi lado”, recoge la publicación.

Manifestó que es una pesadilla con la que no puedo despertar todavía, refiriéndose a la muerte de su esposo.

“Esta es una situación para la que no nos preparó”, agrega.

Sin embargo, la declaración que más llama la atención de la primera dama es el momento en que el tono de su discurso cambia y pasa al plano político.

Le Nouvelliste recoge que Martine dijo que todavía recuerda que su esposo le dijo que se quería ir con las manos limpias y puras.

Relacionado