Vestigios de una autocracia…

Para ser sincero , el título que había ideado para este artículo de opinión era “Vestigios de una dictadura” pero como están las cosas en este país , pienso que ningún medio escrito digital o no , se iba a atrever a publicar algo tan sonoro , por lo que he dicho desde hace tiempo. El actual gobierno y el presidente Luis Abinader han pretendido desde un principio hacer añicos el pensamiento crítico de los dominicanos, ya sea con la persecución a los partidos opositores (como hacia Hitler), bajo el argumento de la lucha contra la corrupción, mientras los corruptos del PRM tan “panchos” por ahí. Otra intentona para quedarse solos en el escenario político ha sido “comprar” toda la opinión pública de la República Dominicana, y cuando digo toda es TODA. Pero la “compra” no se queda en los medios de comunicación , también llega al corazón mismo de los partidos políticos de oposición , en específico a quienes podrían servir de comodín para aprobar prestamos irresponsables al vapor , los cuales siempre se defienden con el pobre alegato de que no leyeron la letra pequeña , o no tuvieron tiempo de leer . La realidad es que en República Dominicana hay un desbalance serio entre los ingresos y los gastos.

Cruzando la frontera entre una democracia y una dictadura.

La gran diferencia entre vivir en dictadura y una democracia, no es el manejo de la economía; no es la apertura a las demás naciones que componen el mundo; tampoco es el ambiente que permite a las empresas privadas generar riqueza. Es de manera esencial la supresión de derechos civiles y fundamentales, siendo uno de estos derechos, el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento, derecho que Luis Abinader busca mutilar con la creación de la Dirección Nacional De Inteligencia. Hace más de 60 años que en la República Dominicana, ningún gobernante se había atrevido a llegar tan lejos en cuanto a la violación de los artículos constitucionales de la ley de leyes. Solo alguien que se considere estar por encima del bien y del mal , es capaz de hacer semejante cosa , pero cómo no atreverse si los que están llamados a atacar dicho esperpento (la DNI) , son empleados del autócrata de una manera u otra ( 8 mil millones de pesos en gastos de publicidad y propaganda gubernamental) .

Las similitudes con Hitler

Hitler llega al poder en Alemania con escaso apoyo popular, pero se hace con la cancillería, con el consenso de los partidos conservadores y con el apoyo del presidente de la República Alemana de entonces, Paul Von Hindenburg. El 30 de Enero de 1933 llegó el momento, Hitler es el canciller alemán, por lo que su posterior ministro de propaganda Joseph Goebbels escribiría: “Parece un sueño, la cancillería es nuestra”. El primer movimiento para pasar de democracia a dictadura en Alemania, fue el incendio del edificio del Reichstag (parlamento alemán) el 27 de febrero de 1933, acontecimiento que se vendió como un hecho terrorista de parte de los comunistas. Hecho que sirvió no sólo para perseguir a los comunistas, sino también a todo el opositor que respirara y tenga pulso.

El 23 de marzo de 1933, el parlamento se reúne y en la agenda del dia está planeada una nueva ley, la “ley del poder”. Esta permitía a Hitler promulgar leyes, durante cuatro años, sin interferencia del propio parlamento. Hitler en su discurso en el Reichstag intimó a los presentes a elegir entre “La guerra o la paz”, lo cual era una manera de intimidar a los legisladores que debían votar dicha ley. En tal sentido, la democracia ya se había ido al garete. La ley del poder se aprobó con 444 votos a favor y 94 en contra. Dicha ley fue hasta 1945, la base de la dictadura Nazi.

Qué extraño como una ley es precisamente, la base jurídica para instaurar el poder único en una sola persona. Hitler perseguía con el terror, Abinader usa el dinero público para encantar por las buenas, o avasallar por las malas. Al gobernante dominicano anterior, Danilo Medina, recuerdo que los dirigentes de la marcha verde, los cuales hoy son funcionarios del gobierno, le voceaban a pocos metros de su casa, “Dictador” y “Ladrón”. Luis Abinader, lo primero que hizo siendo presidente, fue bloquear el acceso a su casa, llegando al punto de cerrar la calle donde vive, para tal vez evitarse un triste episodio parecido.

Hoy soy yo que tengo temor a ser perseguido por el atrevimiento de escribir esto, y con el convencimiento casi total de que nadie querrá publicar esto, pero tengo un plan B…

La única diferencia entre un demócrata y un dictador es su forma de ver el Estado.

Por Pedro Rene Almonte Mejía