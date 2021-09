(VIDEO) Verstappen: “Hamilton me hizo ir fuera de pista”

EL NUEVO DIARIO.- El holandés Max Verstappen (Red Bull) culpó al británico Lewis Hamilton (Mercedes) del choque entre ambos que les dejó fuera de carrera en la vuelta 26 al asegurar que el siete veces campeón del mundo fue “hacia la izquierda” para estrangularle y hacerle “ir fuera de pista”.

“Es desafortunado lo que ha sucedido. Sabíamos que iba a estar ajustado en la curva uno. Estábamos muy cerca en la frenada porque me echó hacia afuera; el siguió yendo a la izquierda para estrangularme y hacerme ir fuera de pista”, comentó en DAZN tras la carrera.

“Yo solo quería seguir. Tuve que coger la salchicha porque no había espacio y por eso nos hemos tocado”, añadió.

The halo just saved Lewis Hamilton’s life. What a scary incident! 🤯 Big thanks to everyone who advocated for it to be introduced to F1. #MonzaGP pic.twitter.com/Z4IkctCFpf

— Usher Komugisha (@UsherKomugisha) September 12, 2021