Verónica Castro desmiente a Manolo Caro sobre salida de “Casa de las flores”

EL NUEVO DIARIO, MÉXICO.- A cuatro años de que la serie mexicana “La casa de las flores” fuera estrenada por “streaming”, su exprotagonista Verónica Castro y su director, Manolo Caro, siguen generando polémica.

“Disculpen, no vale la pena nombrar a gente mentirosa. Que Dios lo perdone y lo bendiga”, expuso en Twitter Castro para Caro, luego de que el director diera declaraciones sobre la supuesta negativa de la actriz a participar en la segunda temporada de la serie.

Fue en el 2019 que causó gran revuelo la noticia de que la primera actriz dejaría la producción, pero el estreno de “La casa de las flores: La película” reavivó el drama vivido años atrás.

“La quiero mucho y la respeto pero nos tomó por sorpresa cuando ella decide dejar la serie y mi pretensión no era llenar ese espacio, quise hacer un homenaje a la actriz”, dijo Caro en entrevista con un medio nacional sobre la actuación de Isabel Burr, quien interpretó al personaje de Castro en su juventud.

El video con las declaraciones del creativo fue subido a las redes sociales del medio y retomado por la actriz desde su cuenta de Twitter en donde desmintió las palabras de su exdirector.

“Repito, no dejé la serie, arreglé con Netflix y Manolo Caro dijo (en un principio) que solamente eran tres capítulos y que trabajaría con la voz en off todo el resto (de la segunda temporada) porque habría muerto. Eso fue lo que no acepté”, escribió la actriz.

No obstante, Caro mencionó que llevó siempre una relación cordial con la actriz y que su salida nunca se trató de un tema personal, cosa que no coincide con las declaraciones de Castro al llamarlo “mentiroso”.

“Verónica estaba rodeada de gente que la mal aconsejó y que la llenaron de inseguridades porque había personajes que habían brillado más cuando realmente si eres Verónica Castro no te tienes que preocupar de nada en la vida”, apuntó Caro en la misma entrevista.

Ahora, otro gran astro del espectáculo mexicano es parte de la última historia de la familia De la Mora. Se trata de Angélica María, conocida como la “Novia de México”, que es parte de la película que se transmite por Netflix.

