Verlander aclara que tiene posibilidad de seguir lanzando esta campaña

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- El lanzador de los Astros de Houston, Justin Verlander, aclaró mediante un Twitter este domingo que podría regresar esta temporada.

“El reporte de que me perderé el resto de la temporada no es exacto. Hay una tensión en el antebrazo…Espero que con un poco de descanso se cure y pueda regresar pronto. Gracias por todos los buenos deseos”, escribió el Cy Young del 2019 en esa red social.

Según un informe este domingo en la tarde de CBS Sports indicaba que el diestro se perdería el resto de la temporada 2020 debido a una lesión en el codo de lanzar.

Verlander lanzó el viernes el día inaugural ante los Marineros. Tiró seis entradas, ponchó a seis y mantuvo a sus contrincantes a dos carreras.

The report that I’m currently missing the rest of the season is not accurate. There is a forearm strain… I’m hopeful that with some rest it will heal and I’ll be able to return soon. Thank you for all the well wishes. 🙏🏻

— Justin Verlander (@JustinVerlander) July 26, 2020