Verano al estilo Fisty

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO- Combatiendo el calor con looks llenos de encanto. LLegó el verano y con la fashionista y bloggera de moda, belleza y estilo Jennifer Ramírez mejor conocida como FISTY O’Clock conoceremos las tendencias de este 2020 y cómo puedes adecuarla a tu personalidad.

A través de su cuenta de Instagram como @fistyoclock_ y su canal de youTube que lleva su propio nombre, ha sido una inspiración para más de 80,000 seguidoras en distintos temas como belleza, tips de moda, consejos para madres y esposas, viajes, entre otros.

Desde temprana edad se dió cuenta de su pasión por la moda, convirtiéndose en una influencer en el área y hoy en día, es una de las más aclamadas por su gran personalidad, divertida y real, que ha salido de su zona de confort en esta cuarentena.

Aunque estamos en tiempos de COVID-19 y debemos estar bien cuidadosos en cada paso, no hay duda que volveremos a ver el sol luego de tantas turbulencias, no podemos descuidar nuestras salidas y a través de sus fotos espectaculares, no hay duda que puedes encontrar ideas para armar tus looks.

Tendencias para verano

2020

En tu closet no pueden faltar trajes de baño coquetos, salidas de playa, sombreros, lentes, accesorios y complementos, bermudas, estampados, sandalias cuadradas alante, entre otros.

Tips para el cabello: Para unas ondas fabulosas te recomienda proteger tu cabello del calor y utilizar mascarillas hidratantes.

Puedes seguirla en las redes como: @fistyoclock_/ y su canal de youTube.

