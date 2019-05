Ventura Camejo solicita a Margarita Cedeño que le diga públicamente en qué él se sirve del PLD y el pueblo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Ramón Ventura Camejo, solicitó hoy a la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, que le diga de forma pública en qué él se sirve de esa organización política y del pueblo.

“Quiero pedir públicamente, con todo el respeto a su persona, que la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, me diga públicamente en qué me sirvo del PLD y en qué me yo me sirvo del pueblo, que me lo diga públicamente como me dijo públicamente lo contrario”, indicó Ventura Camejo durante una entrevista en el programa Hoy Mismo.

Agregó que las declaraciones de Cedeño han causado preocupación entre su familia y sus allegados.

“Me gustaría (que me diga) con todo el respeto porque mi familia, mis hijos, mis amigos están todos preocupados”, señaló.

El funcionario manifestó que ha hecho esfuerzos por ejercer la política “como un sacerdocio”, al tiempo que reiteró su planteamiento sobre la reunión donde se aceptó el párrafo transitorio de la Constitución que actualmente impide una eventual repostulación del jefe de Estado.

Agregó que con ese pacto, en el que participó, se violenta el artículo 39 de la Constitución, así como los derechos fundamentales del mandatario.

El pasado martes Ventura Camejo indicó en su cuenta de Twitter que “el pacto de Juan Dolio carece de legitimidad democrática por ser fruto de la rebelión de las minorías, por lo tanto consideramos que más que un pacto fue un “atraco””.

A raíz de las declaraciones del también ministro de Administración Pública, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño respondió en su cuenta de Twitter.

“Nunca pensé leer una declaración así de ti. Si algo ha caracterizado al Partido de la Liberación (PLD) es el espíritu de cuerpo. El liderazgo tiene que ser responsable y apegado a la verdad, para no generar desconfianza e incredulidad en la población a la que servimos”.

“Desde que entré al PLD he tenido MUY CLARO que SERVIR al partido para servir al pueblo NO es servirse del Partido para servirse del pueblo”, indicó.

