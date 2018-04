Venezuela entrega notas de protesta a EEUU, Canadá y miembros grupo de Lima

“Venezuela hizo entrega este martes de una nueva nota de protesta a la misión diplomática estadounidense acreditada en Caracas, en rechazo a la injerencia que mantiene Washington en los asuntos internos del país suramericano”, informó la Cancillería del país caribeño en su página web.

El documento entregado al ministro consejero de EE.UU. en el país, Brian Naranjo, hace “referencia concreta a la Declaración emitida por el autodenominado Grupo de Lima (…) en relación a la situación en Venezuela” durante la VIII Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en la capital peruana.

El Gobierno venezolano, continúa el texto, expresa su “más enérgico rechazo” sobre unos acuerdos que “no sólo constituyen un acto hostil e inamistoso contra un país independiente y soberano; también violan flagrantemente los preceptos de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional”.

En el marco de la cumbre continental, los países del Grupo de Lima y EE.UU. hicieron un llamado al Ejecutivo venezolano para que dé garantías de “un proceso libre, justo, transparente y democrático” en las elecciones presidenciales previstas para el próximo 20 de mayo.

Afirmaron que cualquier proceso que no cumpla esas condiciones carecerá de “legitimidad y credibilidad”, unos comicios que no contarán con la presenciad de la principal coalición opositora que defiende que no están dadas las condiciones para unas votaciones justas y transparentes.

La nota de protesta fue entregada por el viceministro para América del Norte, Samuel Moncada, a la delegación estadounidense y canadiense, informó la Cancillería en su cuenta de Twitter.

También se entregaron cartas en esta dirección a los representantes diplomáticos en el país del grupo de Lima y de la República Cooperativa de Guyana, reveló en otro trino.

El Grupo de Lima fue creado en agosto de 2017 con Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia y Perú, ente otros, y ha recibido el apoyo de EE.UU., ante la imposibilidad de aprobar resoluciones sobre Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA) por el bloqueo de los países caribeños.

Con Guyana, fronteriza por el este, Venezuela mantiene desde hace décadas una controversia por la zona del Esequibo.