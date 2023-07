Venezuela, Ecuador, Paraguay y Uruguay disputarán los ascensos a América I BJK Cup

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los dos ascensos de este año a América I de la Billie Jean King Cup by Gainbridge quedarán en Sudamérica, luego de que Venezuela, Ecuador, Paraguay y Uruguay sellarán sus pases este viernes y definieran los cruces del sábado, en el torneo que se juega en el Centro Nacional de Tenis del Parque del Este, en Santo Domingo Este.

Venezuela pasó a la final inmaculada en el grupo B, pasando por encima de Bahamas, Costa Rica y Paraguay, dejando todo resuelto en los dos primeros partidos gracias a sus singlistas Sofía Cabezas y Vanesa Suárez.

“Estamos jugando con mucha fe, mucha esperanza y creo que podemos hacer un excelente trabajo. El tenis lo tenemos, la motivación y la confianza, ya vamos a ver lo que pasa”, dijo Cabezas luego de ganar el primer enfrentamiento frente a Paraguay, serie que a la postre les dio el boleto a la final.

Las rivales de las venezolanas serán las uruguayas, que contaron con el punto habitual de Taly Licht en el primer compromiso ante Dominicana, dejando la mesa servida a Lucía De Santa Ana para cerrar la serie y obtener el pase, lo que consiguió luego de luchar en un batallado tiebreak en el segundo set frente a Kelly Williford.

“Venía con poca confianza con dos partidos en los que no tuve buenas sensaciones, pero honestamente Leticia (Demicheli) me ayudó a sacarlo adelante, me dio una buena charla, siempre con la garra charrúa, y estoy muy contenta de haber revertido esta situación que no venía muy bien para mí”, declaró De Santa Ana después del encuentro.

Ecuador, a paso firme

En el grupo A el puntero fue Ecuador que, aunque terminó invicto, necesitó de los dobles para vencer a Uruguay y a las locales. Sin embargo, en la última fecha de la fase de grupos pudo superar en los sencillos a Honduras, que también aspiraba a un boleto a la clasificación.

“Hemos tenido series duras, partidos muy complicados, pero tenemos una pareja fuerte, y el punto del dobles a veces define la serie. Necesitábamos darle descanso a Mell Reasco y a Camila Romero para que ambas sean opciones para el singles de mañana y que estén más descansadas”, indicó Raúl Viver, capitán de Ecuador.

Las ecuatorianas tendrán como oponentes a Paraguay, que inició la jornada del viernes empatada en la cima del grupo B con Venezuela, pero en el cruce entre ellas las vinotinto sacaron la victoria para terminar liderando. No obstante, el capitán paraguayo Alfredo De Brix es optimista con los resultados que pueden obtener en el torneo.

“Como nos está yendo creo que podemos disputar el puesto para ascender, pero vamos paso a paso. Son chicas nuevas, sobre todo el caso de Leyla; Lara tiene más experiencia, viene entrando en ritmo. Con este equipo que se viene solidificando con el correr de los partidos podríamos llegar a clasificar. Obviamente hay que esperar, no hay que adelantarse a los hechos”, puntualizó De Brix.

En la parte inferior de la tabla de posiciones también jugarán eliminatorias, pero para evitar el descenso a América III. Tanto Costa Rica, como Bahamas, República Dominicana y Honduras intentarán permanecer en el grupo II ganando sus series de este sábado, iniciando a las 9:30 de la mañana.

FUENTE: Michael Monegro / billiejeankingcup.com

