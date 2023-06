Venezuela agradece a la Caricom por solicitar a EE.UU. el levantamiento de las sanciones

EL NUEVO DIARIO, CARACAS. – El Gobierno de Venezuela agradeció este viernes a la Comunidad del Caribe (Caricom) por haber pedido a Estados Unidos que elimine las sanciones al país suramericano para permitir que la región se beneficie de la iniciativa petrolera PetroCaribe, que en los últimos meses se intenta relanzar.

«El Gobierno y pueblo de Venezuela agradecen a los miembros de la Caricom, quienes, de manera unánime, han demandado a los EE.UU. la eliminación de todas las sanciones contra nuestro país, las cuales limitan el avance económico y social de la región», indicó a través de Twitter el canciller venezolano, Yván Gil.

En la declaración del grupo, publicada luego de la cumbre celebrada el jueves en Bahamas, los jefes de Gobierno del Caribe hicieron esta petición a EE.UU., que participó en la reunión representado por la vicepresidenta Kamala Harris.

El fin de las sanciones, argumentan, ayudará a reanudar PetroCaribe y a que se avance en la explotación de yacimientos transfronterizos de gas natural entre Trinidad y Tobago y Venezuela.

PetroCaribe es un programa de adquisición de petróleo entre Venezuela y varios países del Caribe que se fundó en 2005 y quedó suspendido en 2019, debido a las sanciones estadounidenses y la disminución de la producción venezolana de petróleo.

En la cumbre, los líderes caribeños también reiteraron su habitual llamado a EE.UU. a que levante el embargo económico a Cuba.

Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

