Vendedor de periódicos denuncia será desalojado del AILA después de 47 años

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Un vendedor de periódicos y revistas que lleva 47 años realizando esa labor en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), José Francisco Peña Gómez, denunció este viernes que las autoridades de Aeropuertos Dominicanos Siglo 21 (AERODOM), subsidiaria de la empresa francesa Vinci Airport, le comunicaron que en una semana se procederá a desalojarlo del lugar.

Se trata del señor Francisco González Sosa, de 76 años, quien dice está enfermo, operado y que durante todos esos años se ha ganado el sustento de su familia vendiendo periódicos y revistas en el AILA y que ahora, de repente le dicen que tiene que irse a su casa.

El hombre visiblemente afligido y con lágrimas en sus ojos por la noticia que acababa de recibir, dijo que le mandaron a decir que el día 15 del presente mes tiene que salir del aeropuerto, por lo que debe recoger todo y marcharme a la casa, explicó el vendedor de periódicos y revistas en el AILA, por casi 50 años.

“La señora me dijo, AERODOM no le da un centavo a nadie, la empresa le va a facilitar el transporte, para que usted se pueda llevar lo suyo a su casa, pero nosotros no tenemos compromiso con usted”, según explicó Francisco González.

“Imagínese usted, una persona como yo, que ustedes me conocen con toda una vida en el aeropuerto y ahora de buena a primera me dicen que tengo que dejar mi trabajo, de qué voy a vivir”, agregó el hombre.

El afectado pidió a la empresa AERODOM reconsiderar la medida de desalojarlo del lugar y que lo reubiquen en otra área del aeropuerto.

“Dígame usted, qué yo voy hacer, una persona ya con 76 años de edad, con problemas de salud, que lo único que he hecho es vender periódicos y revistas, a donde iré yo”, indicó.

Ante su difícil situación el hombre hizo un llamado al presidente Luis Abinader y a la primera Dama, Raquel Arbaje, para que tomen en cuenta su caso y ser favorecido con una pensión del Estado o cualquier otro tipo de ayuda.

Francisco González, reside juntos a su familia en la calle el Sol del sector de la Caleta, en las proximidades del Aeropuerto Internacional de las Américas.

