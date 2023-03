Venancio Alcántara aclara deportaciones están sustentada por datos de Migración

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El director general de Migración, Venancio Alcántara Vargas, aclaró este miércoles que de los 23, 545 nacionales haitianos ilegales deportados recientemente, aunque no todos están registrados biométricamente, los datos de dichas deportaciones se encuentran sustentada en los informes que presenta la entidad migratoria.

“Todos esos datos están sustentados en Migración. Nosotros no escondemos nada (…) el sistema es el siguiente, todos no se están registrando con datos biométricos, porque yo les decía que hay lugares donde no tenemos los mecanismos para biometrizar. Pero la mayoría los tenemos registrados aquí, con datos biométricos, su huella, su cara, se le toma la foto”, detalló el funcionario.

Alcántara Vargas, explicó que los repatriados de las diferentes provincias de la frontera, única zona donde aún prescinde de ese tipo de tecnología, se les solicita las informaciones precisas a cada uno de los ciudadanos extranjeros, ya que en su mayoría están sin documentación, por lo que se procede a elaborar un listado que facilite el registro de los mismos.

“Entonces, los que agarra Cesfront y el Ejército, nos los envían a nosotros y se hace un listado de esa gente, con el nombre que ellos dan, porque los haitianos no tienen cédula, no tienen acta de nacimiento ni nada. Allá en la frontera se los entregamos a las autoridades migratorias”, especificó.

El incumbente de Migración, indicó que los puntos de recepción de los indocumentados se realizan por Dajabón, Jimaní, Pedernales y Elías Piña, destacando que por estas provincias mencionadas han sido las vías más frecuentes de deportados.

Asimismo, al referir durante el diálogo sobre el caso del impasse sucedido en Cap Cana, reveló que se habían realizado las investigaciones correspondientes, donde arrojaron que hay alrededor de 4 mil indocumentados que habitan en dichas construcciones de esa zona y debido a la cantidad se le imposibilita realizar las deportaciones inmediatas por la poca capacidad con la que cuenta la institución, de procesar ese volumen de personas al mismo tiempo, sin embargo se ejecutarán de manera paulatina.

Estas declaraciones fueron facilitadas por el incumbente de la Dirección General de Migración, a través de una entrevista realizada por los periodistas del programa “El Gobierno de la Mañana”.

Por: Tania Frías

