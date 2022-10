Ven más provechoso donar dinero a personas con cáncer que invertirlo en actividades

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y comunicado Máximo Miñoso aclaró que no ve con malos ojos las actividades que realizan la instituciones estatales con motivo del Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama; sin embargo, consideró que el dinero que se invierte en actos, la compra de cintas, rosas y almuerzos puede ser aprovechado por aquellas personas que no poseen los recursos para costear sus tratamientos.

“Aquí hay gente que no tiene para los medicamentos, que no tiene para radioterapia, que no tiene para poder mantenerse y los familiares de estos enfermos se ven en situaciones muy similares, porque lo que puede ahorrar tienen que invertirlo, por qué no se toma todo este dinero y se lo dan al que lo necesita”, expuso.

En el programa “La República”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Miñoso leyó con asombro una supuesta lista de entidades públicas que pagaron cifras considerables para la comprar material gastable que serían utilizados en actividades que buscaban promover la prevención del cáncer de mama.

El también abogado, afianzó su comentario basado en datos obtenidos a través del portal web “Compras Dominicanas” y que la lista de instituciones ¿expuestas, supera las cinco páginas.

Aunque sostuvo que realizar estas actividades no está mal, enfatizó que el dinero dispuesto para las mismas podría ser invertido en medicamentos.

“Estos son cientos de miles de peso que pudieran estar usándose en medicamentos. RD 160, 000 en compra de pin, eso se ve muy bonito, pero porque mejor no lo aportan el compran a una fundación, convoque a los empleados para que aporten y no gastar. RD 115,000 en compras de cintas, RD 250,000 en un servicio de comida para una actividad contra el cáncer, eso fue la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED)”, narró.

Continuó leyendo “RD 99,000 en un letrero del cáncer de mama en el Ayuntamiento de Higüey, RD 18, 000 para rosas para entregar en una charla eso fue el Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA)”.

“Energía y Minas RD 26,000 en flores para otra actividad, RD 159, 000 para un servicio de comida, en la Contraloría General de la República. Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), RD 39,000 en adquisición de material impreso: eso es etiquetas para pegar”, comentó.

