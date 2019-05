(VIDEO) Vehículo se incendia tras choque con una vaca en Puerto Plata; conductor resulta herido

View this post on Instagram

Vehículo se incendia tras choque con una vaca en Puerto Plata; conductor resulta herido EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.- Un hombre resultó herido luego de que su vehículo impactara contra una vaca que se encontraba en la calle, en un hecho registrado en las inmediaciones de la Zona Franca de esta provincia. De acuerdo a reportes preliminares, el vehículo del herido, quien no fue identificado, tras el impacto con el animal, se incendió. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do