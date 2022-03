Vecinos y familiares de joven golpeado supuestamente por encargado del Dicrim realizan protesta.

Comparte esta noticia

El NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Familiares y vecinos protestaron en las calles y frente al Destacamento Policial de Santiago Oeste, exigiendo justicia por las graves lecciones que les causó supuestamente el encargado de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), Manolo Aquino, a un joven en frente de su vivienda.

Richard Rafael Báez, padre de la víctima, acusó este lunes al capitán Aquino de golpear brutalmente al joven Richard Báez, causándole la hospitalización en estado de gravedad.

Así mismo indicó que hasta la fecha los médicos han realizado dos procesos quirúrgicos sin garantizarle vida.

Por otro lado, los vecinos describieron a el herido como; serio, trabajador y servicial, no un delincuente como señaló la Policía.

“Richard es un joven ejemplar. Richard lo único de él es del trabajo, la peluquería a su casa, Richard es un joven servicial también. Yo nunca he conocido a Richard por ladrón ni por atracador solamente en su peluquería, de su peluquería a su casa y muy servicial, un hombre de trabajo, porque si no fuera por eso no estuviéramos aquí” manifestó una de las residentes en el sector.

