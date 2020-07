Vecinos golpean enfermero por tener COVID-19 y queman su casa en Argentina

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ARGENTINA. Daniel Porro, un enfermero argentino, fue atacado esta semana por sus vecinos, quienes además quemaron su vivienda para que se fuera del barrio, presuntamente por tener COVID-19, según una información que ha trascendido este viernes.

Porro, quien labora como enfermero en una clínica privada en ese país, contó que tras superar el coronavirus, sus vecinos le amenazaron por temor a ser contagiados y eventualmente le golpearon y quemaron su residencia. Además, relató que se robaron su auto y sus tarjetas de débito.

«Me golpearon por todos lados y todavía no me he recuperado. Perdí el conocimiento y tuve que ser trasladado al hospital», confiesa. «Me encuentro atravesando una situación de extrema violencia por el hecho de haber tenido Covid-19», confesó.

El enfermero atribuyó el hecho al desconocimiento y el miedo del tema de los contagios, porque según sus palabras nunca había tenido problemas con sus vecinos.

Según el portal ABC noticias, el enfermero ha presentado una denuncia y está a la espera de una contestación de las autoridades.

