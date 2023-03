Vecinos del residencial Los Hidalgos denuncian plan para afectar su seguridad

La denuncia la encabeza el periodista Jairon Severino, quien afirma que pretenden desconocer Resolución de 2012 que cierra el residencial

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista y director del periódico económico y financiero El Dinero, Jairon Severino, junto a un grupo de vecinos del Residencial Los Hidalgos, en el kilómetro 14 de la autopista Duarte, denunciaron un plan del Ayuntamiento de Los Alcarrizos, que quitarle el fuero que desde 2012 tiene esa comunidad, logrado a través de la Resolución 40-2012 emitida por la Sala Capitular de ese cabildo.

Afirman que está en juego la integridad física de las personas y el valor de las inversiones realizadas y las que en este momento ejecutan ciudadanos que aspiran a vivir en un lugar tranquilo y seguro.

Plantean que desde hace meses, la Alcaldía de ese municipio ha dado pasos certeros con miras a eliminar el perímetro definido que les ofrece un mínimo de seguridad y control de acceso a los residentes de Los Hidalgos.

A su entender, las autoridades de ese cabildo, a través del Departamento de Participación Comunitaria, pretenden darles derechos a residentes que están fuera del perímetro del Residencial Los Hidalgos para que participen en los procesos internos de la comunidad, incluyendo decidir cuáles deben ser las autoridades comunitarias que gestionen el residencial a través de la Junta de Vecinos.

Además de Severino, los vecinos Manuel Iturbides, Antonia Espinal, Moisés Mejía, Carlos Rodríguez, Odalis de Jesús, Manuel Santana Guillermo, Francisco Ravelo, Carmito Peralta, Yeudy Arias, Yanelis Almonte, Ramón Rodríguez, Yenny Pacheco, Pedro García, Nilsa Florián y Fredderith Pichardo, entre otros, explican que una de las primeras muestras de parcialidad mostrada por el Ayuntamiento de Los Alcarrizos a favor de los vecinos que buscan abrir el perímetro del residencial, fue la suspensión de la puesta en funcionamiento de una garita y las pruebas del sistema de control de acceso, el cual fue construido con aportaciones de más de 140 residentes y que cuenta con la aprobación de la Sala Capitular, por lo que entienden que es una actuación contradictoria contra sus decisiones institucionales.

“Nos resulta extraño que el alcalde Cristian Encarnación, de quien tenemos buenas referencias, les haya dado la razón a un grupo de vecinos que no han podido ganarse el favor de los residentes para el próximo proceso, ya que mandó a detener las pruebas de un sistema de control de acceso que ofrece seguridad a Los Hidalgos tras un boicot donde obstaculizaron el tránsito y el derecho de quienes querían acceder al residencial. Creemos que el alcalde debería darles una explicación a los munícipes de qué es lo que pretende hacer con Los Hidalgos, donde hay un perímetro definido hace más de 11 años”, sostuvo Severino.

El periodista, que junto a vecinos del Residencial Los Hidalgos busca adecentar la comunidad para evitar que sigan ocurriendo atracos, asaltos, robos y secuestros dentro de ese recinto, lamentó que las autoridades municipales actúen de espalda a la ley y los intereses de la mayoría de los ciudadanos.

Los vecinos de Los Hidalgos que sustentan esta denuncia, responsabilizan al alcalde Cristian Encarnación, al Departamento de Participación Comunitaria y al Concejo de Regidores, de cualquier situación que pueda ocurrir en el Residencial Los Hidalgos, ya que la mayoría de sus residentes se oponen a que personas que están fuera del perímetro definido en la Resolución 40-2012 decidan en los procesos internos. “Creemos que es injusto y contra toda lógica legal, que se pretenda dar derechos dentro del perímetro a ciudadanos que nunca han pertenecido al residencial, no son perjudicados ni beneficiados por lo que sucede adentro; no están inscritos en la Junta de Vecinos, no pagan una cuota, no reclaman servicios adentro, ni les afectan las condiciones internas del residencial”, sostienen los vecinos.

Pidieron a las autoridades municipales actuar acorde a lo que establece la Resolución 40-2012, ya que es el único instrumento legal, junto con los Reglamentos de Juntas de Vecinos recién aprobados en el municipio, que puede solucionar el impasse que se ha generado durante el actual proceso de toma de decisiones a lo interno de Los Hidalgos.

