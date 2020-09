Vaticano dice que su acuerdo con China no tiene que ver con la política EEUU

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ROMA.- El secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, señaló este miércoles que el acuerdo que renovará el Vaticano con China a finales de octubre sobre el nombramiento de obispos no tiene nada que ver con la política de Estados Unidos.

Lo hizo después de que el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, afirmara en un simposio en la Embajada de su país ante la Santa Sede que “en ningún lugar se ataca más la libertad religiosa que en China”, en una nueva crítica al Vaticano por su posición con el gigante asiático.

Además, Pompeo había criticado recientemente en un artículo este acuerdo y había asegurado que pone en peligro “la autoridad moral” de la Iglesia católica.

“Usar esta cuestión (con réditos políticos ante las elecciones de EE.UU. de noviembre) no es oportuno. Si lo que se quiere es conseguir la simpatía de los electores, creo que no es la forma más adecuada para hacerlo porque esta cuestión (el acuerdo del Vaticano y China) no tiene nada que ver con los votantes estadounidenses”, ha declarado Parolin a los medios tras este simposio en la Embajada estadounidense.

“Es una cuestión intereclesial, no se debe utilizar para otro objetivo”, ha añadido.

Pompeo se encuentra en Roma, donde hoy se reunió con el primer ministro y el ministro de Exteriores, y mañana será recibido por Parolin y por el secretario vaticano para las relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, pero no por el papa Francisco, quien ya lo recibió en audiencia en octubre del año pasado.

Parolin destacó que las discrepancias de Estados Unidos respecto al Vaticano y su acuerdo con China deberían tratarse mañana en el Vaticano y dijo mostrar “sorpresa” por la publicación de Pompeo de este artículo en el que criticaba la posición del Vaticano con China.

El Vaticano siente “sorpresa por esta salida que no nos esperábamos, si bien conocemos desde hace tiempo la posición de la administración Trump y del secretario Pompeo sobre este tema”, subrayó Parolin.

Y prosiguió: “Sorpresa porque estaba ya programada una visita a Roma, en la que Pompeo iba a reunirse con miembros de la Santa Sede, y nos parecía que era la sede más adecuada para hablar de estas cosas. Lo haremos, mañana tenemos la reunión, habrá ocasión para hablar de estas cosas”.

El secretario de Estado vaticano argumentó que la Santa Sede ha decidido renovar este acuerdo con China que firmaron en 2018, tras una “profunda reflexión” y porque cree que es “el camino” para mejorar las relaciones bilaterales de estos dos Estados, cuyos lazos diplomáticos son oficialmente inexistentes desde 1951.

“Creo que todos estamos de acuerdo en el fin, todos queremos la libertad religiosa, el problema es cómo realizar este camino. Para nosotros es importante el diálogo”, justificó.

Preguntado sobre si la visita de Pompeo al Vaticano puede tener fines electorales, Parolin dijo que los medios italianos han dado esa interpretación y que “es verdad que es un pensamiento que se puede tener”.

Finalmente reconoció que Pompeo había pedido ver al papa, pero que Francisco no le recibirá porque no acostumbra a hacerlo con personalidades políticas ante la celebración inminente de elecciones.