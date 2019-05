Varios muertos en NJ por enfermedad legionelosis

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA JERSEY, EE.UU.- Las autoridades de salud de este estado han informado que cinco personas han fallecidos en el condado de Unión en los últimos días por haber contraído la enfermedad de legionelosis, una forma de neumonía provocada por bacterias.

En dicho condado residen más de 550 mil habitantes, entre ellos miles de dominicanos. Las identidades ni nacionalidades de los fallecidos han sido suministradas.

El Departamento de Salud de Nueva Jersey dijo que había confirmado 22 casos de la enfermedad, entre el pasado 8 de marzo y el 13 de mayo.

La enfermedad se contrae al inhalar gotas de agua contaminada con la bacteria Legionella. Las mismas pueden provenir de torres de enfriamiento, fuentes decorativas, sistemas de aire acondicionado y sistemas de plomería.

Los síntomas pueden demorar hasta dos semanas en desarrollarse e incluyen fiebre, escalofríos, dolores musculares, tos y diarrea.

Aunque la bacteria se puede encontrar en diferentes sistemas de agua, los pacientes no se pueden enfermar por beber el agua, además la enfermedad no es contagiosa, y las unidades de aire acondicionado utilizan un tipo diferente de agua y no son una fuente de riesgo, informaron los funcionarios de salud.

Los pacientes más vulnerables son los niños, ancianos y aquellas personas con sistemas inmunológicos debilitados. La mayoría de los casos se pueden tratar con antibióticos.

El riesgo para cualquier residente o visitante es muy pequeño”, dijo en un comunicado el doctor Shereef Elnahal, comisionado de salud del estado.

