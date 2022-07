Varios jugadores de RD figuran entre los intocables de los equipos de Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.-Ya estamos en julio, lo que significa que la fecha límite para hacer cambios, el 2 de agosto, está a la vuelta de la esquina. Ésta es la época en la que cada equipo le da un buen vistazo a su roster y decide qué necesita, de qué piezas se puede desprender y, quizás lo más importante, cuáles jugadores sencillamente no puede perder.

Entonces, ¿cuál jugador en cada equipo es considerado como el más intocable? ¿Ése que básicamente puedes garantizar no será canjeado durante el próximo mes? Hacemos este ejercicio cada año y siempre cambia un poco de una campaña a otra.

Aquí los dejamos con el jugador intocable de cada club de cara a esta época de cambios.

LIGA AMERICANA

División Este

Azulejos: Vladimir Guerrero Jr., 1B

Los Azulejos tienen hasta el 2025 para firmar una extensión con la superestrella dominicana. Uno no puede evitar pensar si ahora mismo, cuando está teniendo un año “bajo” (para sus estándares, claro), es el momento adecuado.

Orioles: Adley Rutschman, C

El arranque lento se acabó. Ya ha comenzado a pegarle fuerte a la bola… y los Orioles lucen como pocas veces han lucido en la última media década. Estará en el centro de todo lo que está a punto de pasar en Baltimore.

Rays: Wander Franco, SS

Uno nunca sabe con los Rays – en el pasado ya han canjeado a algunos nombres supuestamente intocables – pero no firmas a un jugador como el dominicano por tantos años como le dieron los Rays (¡11 años!) si tu plan no es armar el equipo a su alrededor.

Medias Rojas: Rafael Devers, 3B

Los Medias Rojas son un caso complicado, porque no fue hace mucho tiempo cuando nos preguntábamos si quizás iban a canjear a Xander Bogaerts o al dominicano Devers si quedaban fuera de carrera. Se puede decir con tranquilidad que siguen en la lucha. La campaña de JMV que está teniendo Devers es un motivo importantísimo de eso. Es el mejor año de lo que ha sido una carrera excepcional. Todavía tienen año y medio para llegar a un acuerdo y extender su contrato. Devers no va para ninguna parte.

Yankees: Aaron Judge, OF

Esto es casi como hacer trampa, porque los Yankees están teniendo un año histórico y Judge está teniendo una temporada histórica en su año de agente libre, así que no tiene sentido cambiarlo, pase lo que pase. Pero sólo pensar qué pasaría si los Yankees lo canjearan es divertido.

División Central

Guardianes: José Ramírez, 3B

Viendo la forma en la que está bateando el dominicano, la extensión de cinco años y US$124 millones que firmó en abril parece bien favorable para el equipo. Y éste podría ser un club que termine en la postemporada.

Reales: Bobby Witt Jr., 3B/SS

Los Reales son un desastre ahora mismo y el camino hasta la cima será bien empinado. Pero lo que sea que hagan, lo harán con Witt al frente del club.

Tigres: Riley Greene, OF

Ahora que lo subieron, es posible darle una primera mirada a lo que podrían ser los Tigres del futuro. Incluso si el presente no es tan agradable como a todo el mundo le hubiese gustado. Hemos podido decir Spencer Torkelson aquí hace un par de meses, pero su lento inicio es un poco confuso para todos los que lo vieron ascender por las menores.

Mellizos: Byron Buxton, CF

Extendieron su contrato hasta el 2028, lo que significa que armarán todo a su alrededor. Ya hemos visto qué pasa, y de qué son capaces los Mellizos, cuando Buxton está saludable.

Medias Blancas: Luis Robert, CF

Su contrato lo mantendrá en Chicago durante sus mejores años (hasta el 2027) y sigue teniendo uno de los techos más altos de cualquier jugador en las Mayores.

División Oeste

Angelinos: Mike Trout, OF

Sigue siendo Trout, particularmente por ese inmenso contrato. Pero no olvidemos que Shohei Ohtani será agente libre después del 2023, así que no sería una sorpresa mayúscula si escucháramos rumores de cambio este invierno.

Astros: Yordan Álvarez, BD

Puede que termine con una de las mejores campañas de todos los tiempos para un bateador designado.

Atléticos: Shea Langeliers, C

Los Atléticos son capaces de cambiar a cualquiera como parte de su reconstrucción, pero acaban de traer a Langeliers desde Atlanta en el cambio de Matt Olson y el receptor es ahora su prospecto Nro. 1.

Marineros: Julio Rodríguez, OF

¿Qué tendrías que dar ahora mismo para llevarte al dominicano Julio Rodríguez? Empieza con tu estadio completo y luego ve qué más necesitas incluir en el equipo.

Rangers: Corey Seager, SS

Llegó a Texas no sólo para emocionar a la fanaticada, sino también para ser la piedra fundacional de la franquicia durante la próxima década. Ésta no es una situación como la de A-Rod.

LIGA NACIONAL

Bravos: Ronald Acuña Jr., RF[

Todavía no está al 100% físicamente e igual sigue siendo uno de los mejores jardineros de todo el béisbol. Ahora sólo necesita ganar su propia Serie Mundial.

Marlins: Sandy Alcántara, LD

De acuerdo con algunas métricas, es el mejor lanzador de Grandes Ligas este año (y el líder en nuestra más reciente encuesta del Cy Young de la L.N.). Los Marlins lo tienen bajo contrato hasta el final del 2026 a un precio muy razonable.

Mets: Jacob deGrom, LD

Claro, podrá salirse de su contrato este invierno. Pero los Mets no han esperado por él todo este tiempo simplemente para canjearlo.

Nacionales: Juan José Soto, RF

Sí, sí, he leído todas las notas estilo “cinco posibles destinos para Soto”. No importa, igual no va a pasar. El dominicano no será movido de Washington.

Filis: Bryce Harper, RF/BD

Ahora es que vamos a ver lo irremplazable que verdaderamente es Bryce Harper.

División Central

Cerveceros: Corbin Burnes, LD

Todavía le quedan dos años más de arbitraje, así que seguirá siendo una de las mejores piezas precio-valor de todo el juego.

Cardenales: Tommy Edman, INF

Es uno de los mejores jugadores de las Grandes Ligas, puede jugar en cualquier lado del diamante, todos los jugadores de los Cardenales dicen que es su beisbolista favorito y todavía no es elegible al arbitraje.

Cachorros: Brennen Davis, OF

El mejor prospecto será visto pronto por los fanáticos del Wrigley Field.

Piratas: Oneil Cruz, SS

Después de su exhibición durante su debut de esta campaña, el dominicano fue el centro de las conversaciones de todo el béisbol como por tres días. Eso se llama dejar una gran primera impresión.

Rojos: Hunter Greene, LD

Todavía no alcanza su tope, al menos no por un período extendido, pero vaya que pareciera que no falta mucho para eso.

División Oeste

D-backs: Ketel Marte, 2B

El dominicano está firmado hasta el 2027 después de acordar una extensión de contrato durante la temporada muerta. Y recuerden que todavía tiene apenas 28 años.

Dodgers: Mookie Betts, RF

Firmó uno de los contratos más caros de la historia del béisbol y sigue siendo una ganga. Estará aquí por un buen tiempo.

Gigantes: Mike Yastrzemski, RF

Los Gigantes son un equipo difícil para esta categoría, pero el Pequeño Yaz luce como un candidato tan bueno como cualquiera para no moverse de San Francisco. Todavía tiene tres años de arbitraje por delante.

Padres: Fernando Tatis Jr., SS

Esperemos que el dominicano regrese pronto y nos haga olvidarnos de estos meses sin él.

Rockies: Kris Bryant, 3B/OF

Con su contrato y los problemas de lesiones, probablemente ni queriendo lo puedan cambiar los Rockies, pero sigue siendo el mismo muchacho al que hace poco se imaginaban llevando al equipo a la postemporada.

