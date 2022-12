Varios equipos muestran interés en Kyle Kuzma

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- El periodista de The Athletic, Shams Charania, ha informado que varios equipos han expresado interés de forma reciente en el jugador de los Washington Wizards, Kyle Kuzma. No obstante, el general manager de los Wizards, Tommy Sheppard, lo considera una piedra angular del futuro de la franquicia, por lo que, de momento, no están dispuestos a desprenderse de él.

Entre los equipos que han preguntado por el alero se encuentran los Phoenix Suns y los Atlanta Haws. De hecho, Charania señala que Hawks y Wizards negociaron un posible intercambio de piezas durante la temporada baja que también hubiera incluido a John Collins.

Sin embargo, Sheppard indicó que está comprometido en mantener a Kuzma, quien se ha unido a Bradley Beal y Kristaps Porzingis en la que está siendo la primera temporada completa juntos de este tridente. Kuzma está promediando 20,6 puntos por partido, su máximo de carrera, y parecer haber alcanzado su mejor nivel desde que fuera adquirido desde Los Angeles durante el verano de 2021.

«Tenemos un gran respeto por Kyle desde que está en esta liga», afirmó el ejecutivo. «Tuvo una gran temporada de novato, estuvo en la conversación por el Rookie del Año y después la vida cambió cuando llegó LeBron. Entonces, cuando ocurrió el intercambio, Kuzma tuvo la oportunidad de tener un papel más importante con nosotros. Y ha estado sobresaliente. Kyle tiene una gran personalidad y actitud. Tiene mucho tiempo por delante para crecer en el futuro con nosotros. Estamos muy ilusionado por su crecimiento aquí.»

Es casi seguro que Kuzma rechace su opción de jugador por valor de 13 millones de dólares para la próxima temporada, por lo que saldrá a la agencia libre. Las primeras informaciones señalan que su nuevo contrato podría rondar los 20-25 millones en su primer año, por lo que los Wizards tendrán que rascarse el bolsillo si quieren que el alero siga formando parte de su futuro.

