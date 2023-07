Varios de RD entre los mejores jugadores del mes de junio en Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.-La temporada regular de Grandes Ligas dura seis meses, lo que nos permite dividirla en seis partes. Cada uno de estos trozos es igual al otro, aunque a veces no luzca así; siempre pareciera, en el momento, que el primer y el último mes cuentan más. Pero, al igual que el año pasado, formaremos un Equipo Todos Estrellas para cada mes de la campaña. ¿Puedes creer que ya han pasado tres meses? He aquí una escuadra All-Star de cada liga, en cada posición, para junio. (Todas las estadísticas antes de comenzar los juegos del jueves).

Receptoría

LN: J.T. Realmuto, Filis (OPS de .843, 5 HR)

LA: Jonah Heim, Rangers (OPS de .831, 5 HR)

El debate Heim/Adley Rutschman también le dio sabor a la votación para el All-Star durante las últimas semanas, con Heim saliendo vencedor. También lo hace aquí, con un OPS 200 puntos superior este mes.

Primera base

LN: Christian Walker, D-backs (OPS de 1.057, 14 2B)

LA: José Abreu, Astros (5 HR, 19 CI)

Ha sido un mes lento para los inicialistas de ambas ligas. Habríamos querido poner a Freddie Freeman aquí, sólo por su hit número 2,000, pero en realidad apenas ha bateado .241 en el mes.

Segunda base

LN: Ketel Marte, D-backs (OPS de 1.087, 22 CI)

LA: Andy Ibáñez, Tigres (.304/.343/.536)

Corbin Carroll es el Jugador Más Valioso de los sorprendentes D-backs, pero no pases por alto lo que el dominicano Marte — la gran estrella de los D-backs en años anteriores — viene haciendo últimamente. Por si sirve de algo: Marte se quedó con este puesto por encima del venezolano Luis Arráez de los Marlins, quien batea la frijolera de .424 este mes.

Campo corto

LN: Matt McLain, Rojos (OPS de .875, 17 CI)

LA: Corey Seager, Rangers (OPS de 1.090, 25 CI)

McLain ganó los honores de Jugador de la Semana la última semana de mayo y mantuvo ese éxito durante todo el mes siguiente. Por si sirve de algo, si no fuera por su lesión (y Shohei Ohtani, por supuesto), Seager estaría rumbo a ser un fuerte candidato a JMV.

Tercera base

LN: Nolan Arenado, Cardenales (OPS de .976, 7 HR)

LA: José Ramírez, Guardianes (OPS de 1.065, 7 HR)

Los Guardianes no han dominado la División Central de la Liga Americana Central, pero están en el primer lugar, incluso si están por debajo de .500. Como siempre, no hay manera de que estuvieran allí sin el dominicano Ramírez. Los Cardenales tuvieron otro mes muy fluctuante (y, en última instancia, decepcionante) y, aunque la defensa de Arenado ha dado un gran paso hacia atrás este año, el veterano ha vuelto a batear como si fuera un potencial miembro del Salón de la Fama.

Jardines

LN: Eddie Rosario, Bravos (OPS de 1.107, 8 HR); Will Benson, Rojos (OBP de .479, 5 BR); Ronald Acuña Jr., Bravos (8 HR, 13 BR)

LA: Luis Robert Jr., Medias Blancas (SLG de .674, 10 HR); Teoscar Hernández, Marineros (OPS de .924, 18 CI); Adolis García, Rangers (OPS de .906, 6 HR)

No es difícil ver por qué los Rays y los Bravos han brillado tanto este mes. El puertorriqueño Rosario ha tenido un par de años difíciles, por diversas razones, pero éste es el mes que ha estado esperando. Además, a pesar de lo que hizo el dominicano Elly de la Cruz todo el mes, se podría argumentar que ha sido el tercer mejor novato de los Rojos en junio.

*Bateador designado *

LN: Marcell Ozuna, Bravos (OPS de .963, 5 HR)

LA: Shohei Ohtani, Angelinos (OPS de 1.398, 13 HR)

Ohtani encabeza las Grandes Ligas en casi todas las categorías de bateo durante el mes, que legítimamente podría ser el mejor de su vida. (Y eso es mucho decir.) ¡Slugging de .919! Y hasta se robó cuatro bases.

Lanzadores abridores

LN: Eury Pérez, Marlins (3-0, EFE de 0.32)

LA: Reid Detmers, Angelinos (EFE de 2.05, 36 K)

El dominicano Pérez fue el lanzador más dominante de ambas ligas este mes y, sinceramente, por un margen bastante amplio. ¿Qué hiciste tú dos meses después de cumplir 20 años? El segundo mejor lanzador de la L.N. este mes fue Clayton Kershaw. Intenta seguirle el ritmo al chico, Clayton.

Lanzadores relevistas

LN: Craig Kimbrel, Filis (2-0, EFE de 0.75, 4 SV)

LN: Josh Sborz, Rangers (EFE de 0.55, 22 K y 2 BB)

Ya saben… ¡Josh Sborz! El relevista de 29 años acaba de tener el mes de su vida. En el otro extremo del espectro de reconocimiento de nombres, está… Craig Kimbrel.

