Varios de RD entre jugadores que deben retomar su desempeño en MLB donde lo dejaron en 2022

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Si bien es importante no poner demasiada atención en cualquier mes del calendario de béisbol, es difícil no prestar más atención cuando un jugador termina una temporada con una nota alta.

Esto es especialmente cierto cuando se trata de un jugador joven que busca establecerse o un veterano previamente productivo que no ha tenido el año que esperábamos. Un mes final fuerte crea optimismo y genera anticipación sobre lo que el jugador podría hacer el próximo año.

Mientras esperamos la temporada 2023, aquí hay 10 bateadores intrigantes que se destacaron en la recta final de 2022.

Oswaldo Cabrera , UTL, Yankees

Aunque era casi exclusivamente un jugador de cuadro en las Menores, Cabrera jugó en todo el diamante después de que los Yankees lo llamaron en agosto de 2022. La mayor parte de su tiempo de juego fue en el jardín derecho, donde salvó 9 carreras defensivas. — 5 solo con su brazo — en poco más de 200 entradas. El bate del joven de 23 años también se calentó a finales de año, ya que registró un promedio de .304 con seis jonrones, 11 bases por bolas y un OPS de .984 en sus últimos 23 juegos. Después de que los Yankees perdieran a Andrew Benintendi ante los Medias Blancas en la agencia libre, la puerta está abierta para que Cabrera tome el trabajo en el jardín izquierdo esta primavera.

Corbin Carroll , OF, D-backs

Una potencial estrella de cinco herramientas, Carroll se unió a los D-backs en agosto pasado y mostró su conjunto de habilidades dinámicas en 32 juegos para Arizona. El prospecto general No. 3 de MLB Pipelineno solo llamó la atención con sus piernas (velocidad de sprint promedio de 30.7 pies/seg. , líder en MLB ) y guante ( 5 outs por encima del promedio ), sino que también dejó su huella con el bate, recolectando 15 extrabases. hits (cuatro jonrones) y registrando un OPS+ de 133 en 115 apariciones en el plato. Entrará en 2023 como uno de los principales contendientes para el premio al Novato del Año de la Liga Nacional.

Oneil Cruz , SS, Pirates

Todo en Cruz es extremo, desde su poder hasta su velocidad y la fuerza de su brazo. Aunque ha jugado menos de 100 juegos en su carrera, ya posee los récords de la pelota golpeada con más fuerza (122.4 mph) y la asistencia de campo más rápida (97.8 mph) según el seguimiento de Statcast (desde 2015), y su tasa de barril y velocidad de sprint ambos clasificados en el percentil 96 o superior última temporada. Incluso su altura (es un campocorto de 6 pies 7 pulgadas) es extrema. Desafortunadamente, esto también se aplica a su afición por oler, lo que parece ser lo único que se interpone en el camino de Cruz para convertirse en una superestrella. Sin embargo, dio un paso para reducir ese problema en la recta final de 2022, reduciendo drásticamente su tasa de persecución y haciendo más contacto en los swings en la zona de strike. Terminó publicando una barra de .288/.359/.525 con una relación BB/K de 0.31 en septiembre/octubre, una mejora de .202/.257/.409 con una 0.18 BB/K hasta finales de agosto. El talentoso jugador de 24 años podría tener grandes cosas reservadas para 2023.

JD Davis , 3B/DH, Giants

A pesar de ocupar el tercer lugar entre los clasificados en índice de golpes duros, solo detrás del Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Aaron Judge, y el tercer clasificado, Yordan Alvarez .— y noveno en tasa de barriles la temporada pasada, Davis pasó gran parte de 2022 tambaleándose en el plato como miembro de los Mets (OPS de .683). Sin embargo, floreció después de un cambio de verano a los Giants, registrando ocho jonrones y un OPS de .857 en 49 juegos con San Francisco, incluido un OPS de .849 en septiembre/octubre. El jugador de 29 años tiene mucho swing y fallas en su juego, pero si continúa produciendo contactos de calidad en un nivel tan elitista, debería parecerse más al tipo que vimos con los Giants que al que vimos con los Mets el año pasado. San Francisco cuenta con eso después de perderse a Judge y alejarse de un acuerdo con Carlos Correa debido a preocupaciones sobre su estado físico.

Bryan De La Cruz , OF, Marlins

Entre varias temporadas en las Menores, De La Cruz fue uno de los bateadores más desafortunados de la temporada pasada. Sin embargo, la marea comenzó a cambiar al final de la temporada, ya que logró un corte de .388/.419/.718 con seis jonrones, 10 dobles y 22 carreras impulsadas en sus últimos 25 juegos. En el año, el jardinero se clasificó en el percentil 90 o mejor en xBA (96), xSLG (94) y xwOBA (90), preparándose para competir por el tiempo de juego regular en un club de los Marlins que siempre ha estado hambriento de ofensiva desde el final de la era Giancarlo Stanton / Christian Yelich / Marcell Ozuna .

Oscar González , OF, Guardianes

Antes de que González se hiciera un nombre con múltiples hits durante la postemporada, incluido un jonrón que puso fin a la serie en la Serie de Comodines de la Liga Americana contra los Rays, ayudó a los Guardianes a hacerse con el título de la División Central de la Liga Americana. con una corrida estelar. El jardinero novato registró un promedio de bateo de .312 con seis jonrones y un OPS de .840 después de que el calendario cambiara a septiembre, ponchándose en solo el 15.9% de sus apariciones en el plato durante ese lapso a pesar de un enfoque agresivo en el plato. También mostró uno de los brazos más fuertes .en béisbol, aunque como parte de un desempeño defensivo general que dejó mucho que desear (-6 OAA). González ahora buscará consolidarse como la respuesta a largo plazo de Cleveland en el jardín derecho, algo que la franquicia no ha tenido desde el mandato de Shin-Soo Choo.

Danny Jansen , C, Blue Jays

Se suponía que la ofensiva de Jansen sería su tarjeta de presentación cuando era uno de los mejores prospectos de receptor en el béisbol, pero tuvo un OPS de .668 y 80 OPS+ en sus primeros 181 juegos a nivel de Grandes Ligas. Su bate finalmente apareció a fines de la temporada 2021, y aunque luchó contra múltiples lesiones el año pasado, incluida una distensión en el oblicuo izquierdo y un dedo fracturado, pudo establecer récords personales en la mayoría de las categorías con una fuerza de .344/.431/. .634 barra con seis jonrones y nueve dobles en sus últimos 31 juegos. Según los informes, Jansen estaba disponible en un intercambio esta temporada baja, pero los Azulejos finalmente optaron por cambiar al joven defensa Gabriel Moreno , emparejándolo con Lourdes Gurriel Jr. en un intercambio con los D-backs porDaulton Varsho .

Joey Meneses , 1B/OF, Nacionales

No había muchas razones para prestar atención a los Nacionales la temporada pasada, especialmente después de que cambiaron a Juan Soto a los Padres, pero esta fue una de ellas. Después de una larga carrera en las ligas menores que incluyó el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Internacional de 2018, además de una breve parada en Japón, Meneses, nacido en México, finalmente hizo su debut en la MLB a la edad de 30 años en agosto pasado. Bateó de manera segura en 21 de sus primeros 23 juegos y no disminuyó la velocidad desde allí, abriéndose paso a una barra de .318/.366/.543 con siete jonrones y 23 carreras impulsadas en 32 juegos en septiembre/octubre. Es probable que los Nacionales en reconstrucción lo examinen detenidamente en 2023 para averiguar si es real.

Whit Merrifield , 2B, Blue Jays

La permanencia de larga duración de Merrifield con los Royals terminó con un gemido cuando fue cambiado a los Blue Jays por dos prospectos de bajo nivel antes de la fecha límite de canjes de 2022. La temporada pasada fue la peor de la carrera del veterano según la mayoría de las métricas, aunque mostró signos positivos al final del año, bateando .400 con cuatro jonrones y un OPS de 1.133 en sus últimos 18 juegos. Será interesante ver si Merrifield, quien solo tuvo seis jonrones en 95 juegos con Kansas City antes del intercambio, puede aumentar su producción de poder durante una temporada completa con el Rogers Center como su estadio local en lugar del Kauffman Stadium, que suprime jonrones .

Vinnie Pasquantino , 1B, Reales

Todo lo que Pasquantino ha hecho es cobrar desde que los Reales lo seleccionaron con una selección de 11ª ronda en el Draft de la MLB de 2019, y su breve temporada de novato no fue la excepción. Después de un comienzo lento causado en gran parte por mala suerte con la pelota bateada, Pasquantino estuvo increíble en la recta final, produciendo cinco jonrones y un OPS de .992 en agosto y regresando de una temporada en la lista de lesionados para registrar un corte de .361/.449/.482 en septiembre. /Octubre. El hombre conocido como la “Pesadilla Italiana” mostró una excelente combinación de poder, disciplina en el plato y habilidad de contacto en su primer contacto con la acción de la MLB, lo que lo llevó a un xwOBA de .374 que lo hubiera ubicado en el décimo lugar en la MLB si hubiera tenido suficientes apariciones en el plato para calificar.

