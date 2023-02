Varios de RD entre jugadores con los contratos más largos en la historia de Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Cuando Fernando Tatis Jr. firmó una extensión de 14 años por un valor de $340 millones con los Padres en 2021, estableció un nuevo estándar para el pacto más largo en la historia de la MLB.

Ha habido 22 contratos de la MLB por un total de 10 años o más, y ese número pronto aumentará a 23 con Manny Machado acordando una extensión de 11 años y $350 millones con San Diego (según una fuente). El acuerdo de Machado marcará el cuarto de más de 10 años desde el final de la temporada 2022 después de que Rafael Devers firmó una extensión de contrato de 11 años y $331 millones con los Medias Rojas , Trea Turner llegó a un acuerdo de 11 años y $300 millones con los Filis. y Xander Bogaerts se unieron a los Padres por $280 millones durante 11 años .

Aquí hay un vistazo a cada una de estas ofertas en orden cronológico inverso según el año en que se ejecutará cada contrato.

Julio Rodríguez , CF, Marineros: 13 años, $210 millones (2023-35)

Los Marineros y J-Rod finalizaron una extensión masiva que garantizaba a la estrella novata al menos 13 años y $210 millones, pero con una opción del club, podría alcanzar un máximo de 18 años y $470 millones. Actualmente, el contrato más grande en la historia de la MLB por valor total es la extensión de 12 años y $426.5 millones de Mike Trout con los Angelinos en 2019. El salario base del contrato de Rodríguez es de $120 millones durante ocho años, después de lo cual el club puede ejercer una opción de ocho o 10 años que llevarían el valor total a entre $320 millones y $470 millones, dependiendo de dónde termine en la votación de MVP durante los primeros ocho años. Si Seattle rechazara su opción de club después del primer término de ocho años, Rodríguez tendría una opción de jugador por cinco años y $90 millones.

Fernando Tatis Jr. , SS, Padres: 14 años, $340 millones (2021-34)

Tatis no estaba listo para convertirse en agente libre hasta después de la temporada 2024 y ni siquiera era elegible para el arbitraje con solo 22 años de edad, pero San Diego vio claramente que necesitaba asegurarse de que siguiera siendo Padre por más de una década. venir. Su extensión, acordada cuando los lanzadores y receptores informaron a los entrenamientos de primavera, entró en vigor de inmediato para 2021 y, según los informes, contiene una cláusula de no intercambio, otra señal de que no irá a ninguna parte. El dominicano se ubicó cuarto en la votación del Premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional de 2020 y ya había acumulado 39 jonrones en su carrera cuando aceptó la extensión, la mayor cantidad de cualquier campocorto principal en los primeros 150 juegos de su carrera.

Manny Machado , 3B, Padres: 11 años, $350 millones (2023-33)

Una vez que se finalice este acuerdo, Machado habrá firmado múltiples contratos por un total de 10 años o más. Su contrato anterior con los Padres, un pacto de 10 años y $300 millones firmado en la agencia libre antes de la temporada 2019, le dio la posibilidad de optar por no participar a fines de 2023, pero San Diego se ha asegurado de que el antesalista superestrella sea permanecer con el uniforme de los Padres por otras 11 temporadas.

Rafael Devers , 3B, Medias Rojas: 11 años, $331 millones (2023-33)

Con su ex compañero de equipo Bogaerts dejando Boston con un contrato de 11 años, Devers decidió quedarse en Boston con un contrato de 11 años por su cuenta. La extensión de $331 millones que firmó el campeón de la Serie Mundial de 2018, Silver Slugger de 2021 y dos veces All-Star es incluso más grande que el acuerdo de $280 millones que Bogaerts firmó con los Padres en la agencia libre. También es un contrato récord de franquicia para los Medias Rojas y una de las extensiones más grandes en la historia de la MLB.

Xander Bogaerts , SS, Padres: 11 años, $280 millones (2023-33)

Después de cuatro temporadas All-Star y dos campeonatos de la Serie Mundial con los Medias Rojas, Bogaerts consiguió un contrato con San Diego que era casi idéntico al trato que el también estelar campocorto agente libre Trea Turner firmó con los Filis (11 años y $300 millones) hace un par de años. de días antes.

Menos de 24 horas después de que supuestamente se perdió al agente libre más grande de todos, Aaron Judge, quien llegó a un acuerdo de nueve años y $360 millones para permanecer con los Yankees, los Padres continuaron mostrando su fuerza financiera y continuaron demostrando que están serio acerca de competir con los Dodgers por la supremacía en el Oeste de la Liga Nacional solo unos meses después de cambiar por el jardinero derecho superestrella Juan Soto.

Trea Turner , SS, Filis: 11 años, $300 millones (2023-33)

Al llegar al mercado abierto después de temporadas All-Star consecutivas, Turner logró el quinto contrato de agente libre de $ 300 millones o más y el vigésimo contrato general (incluidas las firmas y extensiones de FA) de más de 10 años en la historia de la MLB.

El acuerdo reúne a Turner con Bryce Harper, su compañero de equipo con los Nacionales antes de que Harper se fuera para firmar su propio mega acuerdo con los Filis después de la temporada 2018. Con Turner como una de sus piezas centrales, Washington ganó un título de Serie Mundial al año siguiente. Turner fue canjeado a los Dodgers con Max Scherzer en la fecha límite de cambios de 2021. Ahora, su objetivo será ayudar a Filadelfia a superar el obstáculo después de que los Phils perdieran ante los Astros en el Clásico de Otoño de 2022.

Mookie Betts , OF, Dodgers: 12 años, $365 millones (2021-32)

Los Medias Rojas traspasaron a Betts y al zurdo David Price a los Dodgers en un acuerdo exitoso después de la temporada 2019, en gran parte porque muchos esperaban que Betts probara el mercado de agentes libres después de la campaña del 2020 y desafiara los estándares establecidos por Harper, Trout y Machado. Pero la oficina principal de Los Ángeles pudo forjar una extensión masiva justo cuando comenzó la temporada abreviada del 2020, agregando al contrato récord de un año y $27 millones que Betts y los Medias Rojas acordaron en enero del 2020 para para evitar el arbitraje. La extensión de Betts marcó la mayor cantidad de dinero entregado por los Dodgers en un solo contrato, superando la extensión de $215 millones que Clayton Kershaw firmó en el 2014. La adición de Betts pagó dividendos inmediatos. Jugó un papel decisivo en llevar a Los Ángeles al ’20 campeonato de la Serie Mundial: la franquicia’

Wander Franco , SS, Rays: 11 años, $182 millones (2022-32)

El contrato de Franco estableció un récord para el acuerdo más grande en la historia de los Rays, superando el pacto de seis años y $ 100 millones que Evan Longoria firmó después de la temporada 2012. También es el acuerdo más grande en la historia de las Grandes Ligas para un jugador con menos de un año de servicio. Franco hizo su debut en la MLB en 2021 y registró un promedio de .288 con siete jonrones y un OPS+ de 129 en 70 juegos para los Rays, terminando tercero en la carrera por el Premio al Novato del Año de la Liga Americana. Su temporada incluyó una racha de 43 juegos en base, empatando a Franco con el miembro del Salón de la Fama Frank Robinson (1956) por la más larga en la historia de AL/NL por un jugador de 20 años o menos.

Bryce Harper , OF, Filis: 13 años, $330 millones (2019-31)

El contrato de Harper fue el más largo en la historia de la MLB antes de la extensión de Tatis, y es la mayor cantidad de dinero y años otorgados a cualquier agente libre en la historia del deporte profesional norteamericano. Tiene un slugging de .556 y pegó 83 jonrones en sus primeros tres años con los Phillies, aunque el club todavía está buscando regresar a la postemporada. El contrato de Harper destrozó los récords de los Filis en cuanto a contratos de agentes libres: el contrato anterior más largo con la FA del equipo fue de seis años (Jim Thome), y el valor total más alto que le habían dado a un agente libre fue de 120 millones de dólares (Cliff Lee).

Francisco Lindor , SS, Mets: 10 años, $341 millones (2022-31)

A Lindor le quedaba un año antes de la agencia libre cuando los Mets adquirieron al campocorto superestrella junto con el derecho Carlos Carrasco de Cleveland en un intercambio de seis jugadores el 7 de enero de 2021. Después de meses de negociaciones, Nueva York se aseguró de que Lindor no t hará una salida anticipada de Queens, firmando un contrato en la víspera del Día Inaugural. El acuerdo agregó 10 años y $ 341 millones a su contrato existente de $ 22.3 millones para 2021.

Corey Seager , SS, Rangers: 10 años, $325 millones (2022-31)

Después de siete temporadas con los Dodgers que incluyeron un Premio al Novato del Año de la Liga Nacional, dos Premios al Bate de Plata de la Liga Nacional, dos selecciones All-Star, un Premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional y un Premio al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, Seager dejó Los Ángeles para firmar uno de los premios libres más importantes. -contratos de agente en la historia del béisbol con los Rangers. El acuerdo de Texas con Seager se produjo un día después de que el equipo llegara a un contrato de siete años con otro jugador de cuadro estelar, Marcus Semien.

Mike Trout , OF, Angelinos: 10 años, $360 millones (2021-30)

Trout estaba listo para convertirse en agente libre después de la temporada 2020, pero su extensión se agregó a los dos años y $66.5 millones que aún quedaban en el contrato de seis años que firmó en el 2014. Como resultado, algunos ven su nuevo contrato como un pacto de $426.5 millones por 12 años. Incluso si no se incluye el dinero existente, la extensión de $360 millones de Trout fue el acuerdo más rico en la historia del deporte profesional norteamericano en el momento en que firmó.

Manny Machado , 3B, Padres: 10 años, $300 millones (2019-28)

Machado estableció el récord del contrato de agente libre más grande en la historia del deporte con su contrato de 10 años y $300 millones, que Harper rompió solo unas semanas después. Antes del acuerdo de Machado, los Padres habían otorgado solo un contrato de $ 100 millones en la historia de la franquicia: $ 144 millones a Eric Hosmer al ingresar a la temporada 2018. El acuerdo le dio a Machado la posibilidad de optar por no participar a fines de 2023, pero el tercera base y los Padres acordaron una extensión de 11 años y $350 millones que efectivamente reemplazará los seis años restantes en su contrato.

Giancarlo Stanton , OF, Marlins: 13 años, $325 millones (2015-27)

La extensión de Stanton estableció un récord para el contrato más largo en la historia de la MLB y en ese momento también representó el valor total más grande, pero no era agente libre en ese momento. Jugó tres temporadas con los Marlins durante el acuerdo antes de ser canjeado a los Yankees en diciembre de 2017 después de ganar el premio MVP de la Liga Nacional. Stanton optó por no invocar la cláusula de exclusión en su contrato después de la temporada 2020, asegurándose de que se quedará con el uniforme a rayas por un tiempo más.

Robinson Canó , 2B, Marineros: 10 años, $228.26 millones (2014-23)

Canó tenía 31 años al comienzo de su contrato de 10 años con los Marineros, y ya había acumulado un WAR de 45.5 (según Baseball Reference) en el transcurso de una carrera de nueve años hasta ese momento. Canó ganó selecciones All-Star en tres de sus primeras cuatro temporadas con Seattle, pero fue suspendido por 80 juegos en 2018 luego de dar positivo por una sustancia prohibida, y el club lo cambió a los Mets con el taponero Edwin Díaz por un contrato de cinco jugadores. paquete esa temporada baja. Después de que otra suspensión por PED le costara a Canó todo 2021, los Mets lo liberaron en 2022.

Joey Votto , 1B, Rojos: 10 años, $225 millones (2014-23)

Votto firmó una extensión de 10 años justo antes del Día Inaugural de 2012, que comenzó para la temporada 2014. Votto lideró la Liga Nacional en OBP en tres de los primeros siete años del contrato, y tuvo una temporada de resurgimiento en 2021, produciendo 36 jonrones con un OPS de .938 en 129 juegos. Votto tendrá 39 años durante la mayor parte del último año del contrato (cumplirá 40 en septiembre de ese año).

Albert Pujols , 1B, Angelinos: 10 años, $240 millones (2012-21)

Los 11 años de Pujols en St. Louis terminaron con él firmando un contrato de 10 años con los Angelinos al comenzar la temporada 2012. Pujols acababa de terminar un lapso de siete años en el que bateó .326 con 1.037 OPS, 285 HR y ganó tres premios MVP de la Liga Nacional. Recibió votos de MVP en dos de las primeras siete temporadas con los Angelinos, pero su producción disminuyó y fue liberado en 2021 antes de firmar con los Dodgers. Pujols hizo un regreso de libro de cuentos a los Cardenales en 2022 y luego conectó su jonrón 700 en septiembre.

Alex Rodríguez , 3B, Yankees: 10 años, $275 millones (2008-17)

Rodríguez optó por salirse de su contrato de 10 años y $252 millones en octubre de 2007, y dos meses después los Yankees lo volvieron a firmar por 10 años y $275 millones. En ese momento, fue el contrato más grande en la historia de la MLB, eclipsando su propio récord establecido con su contrato anterior. Rodríguez se retiró durante la temporada 2016, antes de que terminara el contrato de 10 años.

Derek Jeter , SS, Yankees: 10 años, $189 millones (2001-10)

Después de que Jeter había sido parte de tres equipos ganadores consecutivos de la Serie Mundial y de haber ganado cuatro en su carrera hasta ese momento, los Yankees le dieron una extensión de 10 años al comenzar la temporada 2001. Su mejor resultado de MVP llegó en 2006 cuando terminó segundo detrás de Justin Morneau. Se retiró después de la temporada 2014 y fue elegido para el Salón de la Fama en su primera votación en 2020.

Alex Rodríguez , SS, Rangers: 10 años, $252 millones (2001-10)

El primer contrato de 10 años de Rodríguez estableció el récord del contrato más rico en la historia de la MLB, superando el contrato de ocho años y $121 millones de Mike Hampton firmado a principios de la temporada baja. Rodríguez bateó .309 con un OPS de .934 y 189 jonrones en los primeros siete años de su carrera, todos con los Marineros. Fue cambiado a los Yankees después de la temporada 2003 y ganó dos premios MVP en Nueva York (2005 y 2007), ayudándolos a ganar la Serie Mundial 2009.

Dave Winfield , OF, Yankees: 10 años, $23 millones (1981-90)

En ese momento, el contrato de Winfield con los Yankees fue el más rico de la historia. Winfield no jugó la totalidad del contrato con los Yankees, se perdió toda la temporada de 1989 por una lesión y finalmente fue cambiado a los Angelinos durante la temporada de 1990. Winfield había terminado tercero en la votación de MVP en 1979 con los Padres, pero su mejor resultado con los Yankees fue cuarto en el ’88.

Richie Zisk, OF, Rangers: 10 años, $2.75 millones (1978-1987)

Este fue el primer contrato de 10 años otorgado a un jugador de posición, aunque solo pasó tres años en Texas antes de ser cambiado a Seattle después de la temporada de 1980 en un acuerdo de 11 jugadores que incluía al infame Mario Mendoza de regreso a Texas . Los Rangers firmaron a Zisk por 10 años y $2.75 millones. Zisk tampoco jugó todo el tiempo que duró su contrato y acumuló un WAR total de 6.7 (según Baseball Reference) en sus últimas siete temporadas después de firmarlo.

Wayne Garland, RHP, Guardianes: 10 años, 2,3 millones de dólares (1977-1986)

Garland fue parte de la primera clase de agentes libres de la MLB, pero no era la agencia libre que conoces hoy, ya que estaba vinculada a un draft de reingreso ( más sobre eso aquí ). El acuerdo más famoso de esa temporada baja fue el de Reggie Jackson por cinco años y $3 millones con los Yankees, pero el contrato de Garland tiene la distinción de ser el primero de 10 años otorgado por un equipo de la MLB. En 1976, tuvo un año de carrera, con marca de 20-7 y efectividad de 2.67 para los Orioles y lo aprovechó para este acuerdo histórico. Sin embargo, apareció en solo 99 juegos entre el ’77 y el ’81, sin siquiera jugar la totalidad del contrato debido a un desgarro en el manguito rotador que puso fin a su carrera.

