Varios centros diagnósticos cobran a usuarios por “gastos de bioseguridad”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO; SANTO DOMINGO.- Centenares de dominicanos acuden diariamente a realizarse estudios especializados en varios centros de la capital que, en algunos casos, no cumplen con efectividad los protocolos de seguridad contra la pandemia, mientras que otros cargos adicionales a los clientes.

Efe pudo comprobar este martes que un centro de pruebas diagnósticas ubicado en la calle Lea de Castro del sector de Gazcue, aplica un cobro de 500 pesos extra para “gastos de bioseguridad” que, simplemente, consisten en aplicar un poco de gel desinfectante en las manos de los usuarios al llegar.

“Esto del pago me lo dijeron por teléfono cuando hice mi cita, pero creí que me entregarían una mascarilla, al menos quirúrgica, y un par de guantes (…) esto es un abuso, simplemente”, dijo una mujer que salió del lugar echando chispas, tras realizarse una tomografía.

Otro centro similar, localizado también en Gazcue pero en la calle Pedro Ignacio Espaillat, se explica los motivos del pago adicional en un documento de tres páginas.

“Los gastos de bioseguridad son cobrados por todos los principales centros diagnósticos de la República Dominicana”, indica el texto, que aporta los nombres de esos lugares.

Agrega la información que estos centros enviaron una comunicación -al principio de la pandemia de COVID-19- a todas las aseguradoras de riesgos de salud (ARS), así como a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), en la cual les pedían conversar sobre cómo “cubrir de ambas partes estos costos”.

El centro diagnóstico agrega que ni las ARS y Sisalril respondieron a esa comunicación, por lo cual los centros diagnósticos “se han visto en la necesidad de cubrir, en parte, el costo de bioseguridad a los usuarios”.

En este lugar se cobra desde 150 pesos a un 20 % del total facturado para “gastos de bioseguridad”, que consisten en la toma de temperatura al llegar y la entrega de un par de guantes de látex, amén de que el vigilante del lugar se acerca a los usuarios que acuden en vehículos propios para solicitar “algo” para tomarse un café, cuando estos se aprestan a marcharse.

Un tercer lugar de pruebas diagnósticas, localizado en la calle Cub Scouts, del ensanche Naco, no cobra un centavo por gastos de bioseguridad, pero a los usuarios no se les toma la temperatura al llegar y el sistema de aire acondicionado parece no funcionar adecuadamente, aunque lo visiten unas 20 personas al mismo tiempo.

Desde marzo pasado, cuando se anunciaron las primeras medidas oficiales para enfrentar el coronavirus, las autoridades han insistido en la necesidad de que aquellos lugares que ofrecen servicios a la población establezcan medidas de higiene a la entrada de los mismos, como el lavado de manos con agua y jabón o el uso de gel desinfectante, pero nunca se habló de cobros extra para la ejecución de esas disposiciones.

Anuncios

Relacionado