Vargas pide piquetear oficinas de senadores y diputados que se han  “vendido”  a la reelección

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ En una de las más radicales hasta ahora emitidas contra la continuidad del presidente Danilo Medina, el empresario, sociólogo y activista comunitario Jaime Vargas, que preside el movimiento Amigos de Leonel, pidió a los defensores de la constitución piquetear las oficinas de los senadores y diputados que supuestamente se le han vendido a la reelección.

Ante insistentes rumores en medios, redes sociales y el seno de la comunidad en el exterior, de que los “vendidos”, fueron “comprados” sobornándolos con $70 millones de pesos, Vargas dijo que el país debe dar un ejemplo sólido de rechazo a quienes a cambio de romper la gobernabilidad, se han postrado a los más oscuros intereses del país.

“Llamamos a los dominicanos a que organicen protestas con piquetes en cada una de las oficinas de los legisladores, hombres y mujeres, que se le han vendido a la reelección”, añadió Vargas.

También pidió un voto de castigo para los senadores y diputados que respaldan los intentos reeleccionistas del Palacio Nacional.

“No solo los castigarán, en esta semana es crucial para que no lo hagan, sabemos que no lo van a hacer, pero no puedo imaginarme que por ciegos que estén esos caballeros que están conduciendo el estado, de una manera u otra, no puedan pensar y decir: nos están haciendo un llamado y tenemos que escuchar”, añadió.

Vargas, dijo que no puede especular de si los reeleccionistas persistirán en sus intentos, pese al rechazo nacional y al pronunciamiento del Secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo.

“Aunque están a favor de Danilo como individuo por su Gobierno, le están diciendo no, al cambio de la constitución”, agregó.

“Todas las oficinas de los senadores y diputados a favor de la reelección, hay que piquetearlas y la historia lo agradecerá, porque un cambio a la constitución sabotearía la gobernabilidad y creará una situación de casos nacional de consecuencias impredecibles”, advirtió Vargas.

“El Departamento de Estado, aunque no ha hecho una injerencia percep, es un llamado a escuchar, lo que está diciéndole a Danilo que Estados Unidos como socio principal en el turismo, inversión extranjera, préstamos, ayuda humanitaria y en todas las áreas, que evite cambiar la constitución solo para hacerse un traje a la medida”, explicó Vargas.

“También le están advirtiendo que evite un levantamiento popular que haga daño a las inversiones de Estados Unidos y a las del pueblo dominicano”, añadió.

“Ellos están tan ciegos que no están oyendo los llamados de la sociedad en pleno, la iglesia católica y ahora de Estados Unidos, por temor a ser procesados judicialmente por actos de corrupción”, dijo Vargas.

“Hay momentos en los que el mundo te llama a escuchar y hay que escuchar, el pueblo y su socio principal que es Estados Unidos, les está hablando a los reeleccionistas, por lo que tienen que escuchar”, dijo.

Anuncios

Relacionado