Vargas Maldonado: “Comunidad Internacional tiene que asumir su cuota para solucionar crisis en Haití”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los Estados Unidos y otros países de la comunidad internacional tienen un papel determinante que asumir para lograr la estabilización de Haití ante la grave crisis de seguridad que vive el vecino país como consecuencia del auge de las bandas armadas.

Así lo planteó el excanciller, presidente y líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, quien recalcó que el compromiso de República Dominicana es defender su soberanía, la seguridad de su pueblo y hacer cumplir sus leyes.

“Insistimos en la participación de la comunidad internacional, llámese Unión Europea, Naciones Unidas y Organización de los Estados Americanos (OEA). Además, es importante la participación de países como Estados Unidos, Canadá, Francia y Alemania en la solución del conflicto y de la situación difícil que vive nuestro vecino país de Haití. Estados Unidos tiene una cuota importante de responsabilidad en esto, en cuanto a la participación en una solución a la crisis haitiana, como lo tienen también otros países que ya mencionamos y la comunidad internacional, en sentido general”, resaltó Vargas Maldonado.

“En ese sentido, yo creo que la competencia de esta comunidad internacional está fundamentada en estabilizar el país de Haití, en primer lugar; en segundo lugar, pacificar y desarmar los grupos guerrilleros y delincuenciales que se encuentran actuando permanentemente en el país de Haití, lo cual es difícil para la situación política, económica y social del vecino país. Además, en un proceso de continuidad, deben contribuir al fortalecimiento institucional de Haití y al proceso de consolidación, de crecimiento y de fortalecimiento económico del hermano país de Haití”, agregó.

El presidente del PRD también reiteró que “la República Dominicana no puede, no debe, ni está en la capacidad de resolver absolutamente ningún tema problemático de Haití; es un problema de Haití, es un problema de la comunidad internacional. Ahora, sí es responsabilidad del gobierno nuestro velar por nuestra soberanía y por la salvaguarda de la integridad del pueblo dominicano y de nuestra seguridad, y lo está haciendo, es una parte positiva del gobierno, pero hay otros temas que son delicados, en los que debemos tener mucho cuidado para que, en vez de hacernos bien, no nos hagan daño”. Entre dichos temas, citó el de los enfermos, los hospitales y el de los estudiantes.

Vargas Maldonado enfatizó que “la situación haitiana es uno de los problemas más difíciles que afronta hoy la República Dominicana. Nosotros hemos apoyado todos los refuerzos y las iniciativas que el gobierno ha llevado a cabo para garantizar nuestra soberanía y para, también, resguardar nuestra integridad y nuestra seguridad”.

El líder perredeísta consideró adecuado y oportuno el despliegue de militares dominicanos para controlar la frontera con Haití, y recordó sus recientes sugerencias de cara a las relaciones con esa nación. “Yo creo que es necesario que el gobierno dominicano retome el diálogo diplomático a nivel bilateral y, también, que pueda sacar de la agenda del gobierno todo tipo de confrontación bilateral”.

“Entiendo que el Gobierno dominicano debe asumir su rol, su responsabilidad de hacer cumplir las leyes, especialmente las migratorias y laborales del país. Con esos dos elementos yo creo que se cumple un espectro de la problemática de la migración haitiana. Entonces, hacemos un llamado en esa dirección al gobierno. Hemos sido reiterativos en nuestro planteamiento y estamos, como partido y como persona, en la mejor disposición de estar al lado del gobierno para asumir esta responsabilidad”, enfatizó.

“Es una responsabilidad de todos tener el compromiso de asegurar nuestra soberanía, de salvaguardar la integridad del pueblo dominicano y, sobre todo, tener en alto el nombre de la República Dominicana como nación”, puntualizó Miguel Vargas finalmente.

