Vargas exhorta beneficiarios renovar a tiempo Medicaid para evitar quedarse sin seguro y desoír informaciones no oficiales

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El reconocido consultor en salud, Jaime Vargas, exhortó a los millares de beneficiarios latinos, especialmente envejecientes a renovar a tiempo la inscripción anual en el seguro estatal Medicaid para no quedarse sin ese servicio y desoír las informaciones no oficiales que se están difundiendo en medios y redes sociales que no provengan del estado.

Vargas, explicó que los beneficiarios de Medicaid deben mantenerse atentos cada día a las llamadas, mensajes de textos y de voz y correos electrónicos que enviará la oficina del seguro, asegurándose de que no provienen de otras fuentes.

Advirtió sobre el engaño y las estafas que se verifican en la etapa de la renovación y la intrusión de vendedores de seguros de salud que no son parte del estado, único proveedor oficial del Medicaid.

Ante la confusión generada en redes y muchos medios de que millares podrían quedarse sin el Medicaid, el consultor dijo que ese seguro sigue bajo la administración del presidente Joe Biden ayudando a que miles de neoyorquinos puedan tener ese servicio de salud.

Añadió que en la comunidad dominicana hay más de 200 mil personas que aún no saben que pueden tener Medicaid con el simple hecho de llenar la aplicación y su oficina puede ayudarlos gratis.

“Biden aumentó la capacidad de poder adquirir Medicaid y están llegando por Google donde se les dice falsamente a la gente que les van a dar cantidades de dinero, pero cuando se abre la aplicación, no tiene que ver nada con el seguro. Es un truco al que debe respondérsele que no”, explicó.

Recordó que el Medicaid siempre se comunica a través de una carta oficial del estado o el Gobierno federal, por lo que los beneficiarios tienen que mantenerse alertas y no dejarse confundir de anuncios en cartas que no son oficiales.

“Cuando llegue la carta oficial, entonces, se le pone atención”, sugirió el consultor.

Dijo que otra parte complicada que está pasando es que la gente no entiende que durante la pandemia COVID 19, se dio un tiempo de gracia para renovar automáticamente el Medicaid, pero al superarse esa fase, ahora, las aplicaciones deben ser llenadas por cada beneficiario.

Señaló que cada caso es individual. “Todo el que tiene Medicaid tiene que renovarlo anualmente, si no se renueva, le van a cancelar automáticamente el Medicaid”.

Vargas indica que por ejemplo en Florida se informa que en ese estado mucha gente va a perder el Medicaid y lo mismo hablan otras instituciones.

“Todo el mundo tiene un deadline (fecha) diferente y va a depender de cuándo se recibe la carta que hay que esperar y en caso de que no llegue la carta, hay que acudir a la oficina del Medicaid para la renovación, eso es obligatorio”, añadió.

Subrayó no ha habido cambios en el formato de la aplicación.

Aclaró que el Gobierno no les va a quitar el Medicaid a nadie a menos que el beneficiario no cumpla con las reglas.

“Si se tienen Medicaid y Medicare y se renuevan anualmente no habrá problema, excepto que los ingresos económicos hayan cambiado al cabo de 12 meses”, agregó.

“Llamamos a que los beneficiarios esperen la carta oficial y a no contestar llamadas de números que no conozcan, porque les pueden robar las informaciones personales para ser usadas por jaqueadores”, explicó Vargas.

