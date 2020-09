Vanessa Bryant demanda al alguacil del condado de Los Ángeles por filtrar fotos del accidente de Kobe y su hija

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Vanessa Bryant, viuda de Kobe Bryant, está demandando al Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, Estados Unidos y al alguacil Alex Villanueva por filtrar fotos del lugar del accidente de helicóptero ocurrido enero que terminó con la vida de su esposo, y su hija de 13 años, Gianna.

De acuerdo con el medio estadounidense Yahoo Entretaiment, Bryant alega que varios agentes tomaron fotografías personales de las víctimas con teléfonos celulares, y aseguró que se enteró de las “imágenes gratuitas” después de que un agente presuntamente utilizó las fotografías de las víctimas en un intento de coqueteo. Para el momento de la muerte, el alguacil Villanueva les aseguró a Vanessa y a su familia que sus agentes estaban “asegurando el lugar del accidente”, sin embargo, alguien de la policía filtró la noticia al medio TMZ, lo que provocó que los espectadores acudieran en masa a la escena del accidente.

Un oficial supuestamente sacó su teléfono en un bar para tratar de impresionar a una mujer “presumiendo de cómo había estado en el lugar del accidente”, según la demanda, y un cantinero escuchó la interacción y presentó una queja por escrito ante el departamento del sheriff.

Luego del presunto incidente, el alguacil Villanueva no informó a las familias, no inició una investigación “ni inspeccionó los teléfonos de los agentes para determinar si se habían compartido las fotos y cómo”. Según el documento de 47 páginas, dirigió un encubrimiento y les dijo a los oficiales que si borraban las imágenes no enfrentarían medidas disciplinarias. Vanessa solo se enteró de que existían esas fotos un mes después en un informe de Los Ángeles Times sobre la mala conducta.

De acuerdo con el referido medio, Vanessa estaba “conmocionada y devastada” e intentó en privado obtener información del departamento del alguacil “para evaluar si debería prepararse para que las fotos de los restos de sus seres queridos aparecieran en Internet”.