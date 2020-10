Van Gundy ve a Zion Williamson como un talento sin posición fija

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Stan Van Gundy ha llegado a New Orleans Pelicans con aires renovados. Tras dos años alejado de los banquillos, el veterano técnico asegura que los de Luisiana son un equipo que ilusiona, y no es para menos. Cuentan con el Jugador Más Mejorado del pasado curso en Brandon Ingram. Y por si fuese poco, tienen al número 1 del draft de 2019, un enorme talento llamado Zion Williamson al que nadie se atreve a poner techo.

Ese es a grandes rasgos el presente de un equipo que le exigirá resultados desde el principio, y en el que los mismos pasarán sin duda por conseguir que Zion progrese a la vez que se mantiene sano a nivel físico. Es un importante reto con dos vertientes; uno en el que Van Gundy deberá centrarse en colocar a su estrella en el mejor contexto posible. Para conseguirlo antes deberá conocerlo. Quizás por ello entra a la temporada sin ponerle cerco alguno. Quiere que Zion se exprese sobre el parqué con total libertad y empezar a poner piezas a partir de ahí.

“Zion es un chico con múltiples cualidades. Es un playmaker increíble para un jugador de su tamaño. Es un muchacho que puede rebotear en el cristal, liderar el contraataque y hacer jugadas. También puede driblar. Puede con jugadores interiores más altos que él. Tiene múltiples talentos. No lo miro en ningún caso como si fuese un ‘cuatro’ o un ‘cinco’. No tengo claro que esas etiquetas tengan importancia alguna cuando se trata de él”, comenta en su presentación antes de recalcar que el juego se construirá alrededor de él.

“Creo que debemos estudiar y hablar con Zion sobre lo que le gusta. Creo que se trata más bien sobre en qué lugares queremos colocarlo y quiénes serían los indicados para estar a su alrededor. No vamos a limitarlo a una posición. Creo que llegaremos al inicio de la temporada con un punto de partida y conforme pase el tiempo iremos aprendiendo. Hay que entender qué puede hacer y evolucionar a partir de ahí”.

La evolución de Ball

Del trío de jóvenes talentos quizás sea quien ha despertado más dudas. Lonzo Ball ha hecho fantásticos partidos desde que llegó a New Orleans desde Los Ángeles, pero de igual modo ha tenido días en los que alguien parecía haber pulsado turn off en su cabeza. ¿Despierta eso dudas en Van Gundy? No. El nuevo entrenador de los Pelicans cree que se trata de un jugador sumamente inteligente que progresará a lo largo de toda su carrera.