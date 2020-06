Van Gundy advierte que se está subestimando el temor al coronavirus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- En los últimos días se ha hablado mucho acerca de qué medidas tomará la NBA para garantizar la salud de jugadores, familias y staff técnico.

Esta semana, tanto la Junta de Gobernadores como la Asociación de Jugadores aprobó el formato propuesto por Adam Silver para reanudar la temporada. Además de confirmar la participación de 22 equipos y anunciar las fechas clave hasta finales de año, la liga ha informado que se realizarán pruebas diarias dentro del estricto protocolo de seguridad que implantará en Disney World. A su vez, ha asegurado que un posible positivo por COVID-19 no evitará que continúen jugándose partidos.

A raíz de esto, Jeff Van Gundy ha lanzado una severa advertencia a la NBA. El actual analista de ESPN ha sugerido que un contagio podría desencadenar en un brote aún mayor dentro de la burbuja impuesta en Orlando que obligaría a la NBA a cambiar rápidamente de planes.

“En este momento estamos subestimando el temor acerca de que un jugador contraiga el virus”, explicó Van Gundy al Daily News. “No solo para ese jugador, sino para todos los jugadores de ese equipo, para los jugadores que han jugado contra ese equipo y para los que jugarán contra él. No estoy seguro de que seamos conscientes de ello. Solo espero que ese temor sea menor de lo que pienso.”

Cierto es que Adam Silver no ha escatimado en recursos, medios y tiempo para asegurar la completa viabilidad de su plan en una sede única con una limitación estricta de participantes. Sin embargo, no hay que cerrar las puertas a ningún escenario alternativo. Y, mucho menos, a un posible positivo, que puede afectar tanto a nivel sanitario como de competitividad interna.

“¿Y si, Dios no lo quiera, le sucede a uno de nuestros jugadores estrella? Una cosa es si le ocurre al 12º jugador de una rotación. Por razones competitivas el impacto sería menor, pero, ¿y si se contagia uno de los mejores jugadores de la liga?”

No se puede negar que el riesgo es muy alto no solo para los jugadores, sino también para toda aquella persona que se encuentre dentro de la burbuja. No obstante, la NBA ha preparado un plan integral que prioriza la salud y la seguridad de los jugadores y el personal. No hay motivos para ponerse en lo peor, pero, de ocurrir, la amenaza de una suspensión definitiva es real pese al desbordado optimismo mostrado por la competición.

