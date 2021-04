“Van en Travel”: Conozca cómo surge esta empresa de turismo ecológico

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En ocasión de celebrarse el pasado viernes 16 de abril, el Día Mundial del Emprendimiento, surgen diversas cuestionantes, en especial en este momento de Pandemia, donde a más de un año en Estado de Emergencia, miles de personas han perdido sus empleos en nuestro país, otros han regresado paulatinamente a sus labores y pocos se encuentran a la espera de ser reintegrados nuevamente.

Pero, no solo el Covid 19 ha dejado desempleado a una alta tasa de trabajadores, sino, que en medio del Estado de Excepción, enfrentamos un cambio de Gobierno, lo que impactó directamente a otros cientos de ciudadanos, quienes fueron desvinculados de sus trabajos en Instituciones Públicas, como suele pasar cada vez que un nuevo partido asume el poder.

Sin embargo, como reza una frase de la artista y activista estadounidense Bernice Johnston Reagon, “Los retos de la vida no están hechos para paralizarte, sino para ayudarte a descubrir quién eres”.

La joven ingeniera Vanessa Espinal es un gran ejemplo de lo que nos dice Johnston, ya que en medio de la pandemia se atrevió a emprender su empresa de Turismo Ecológico “Van en Travel”, aun cuando los riesgos parecían ser mayores que el triunfo que podría alcanzar.

Espinal, quien fue entrevista por la comunicadora Priyanka Rodríguez en el programa El Nuevo Diario en la Noche, expresó que luego del cambio de Gobierno el pasado 16 de agosto de 2020, fue desvinculada del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) donde llevaba años laborando, convirtiéndose éste momento una etapa de incertidumbre por no saber lo que sucedería en lo adelante, ya que como la mayor parte de nuestros ciudadanos, dependía de un salario para desenvolverse en la vida diaria.

Fue entonces en ese momento de incertidumbre, que decide darle continuidad a un proyecto de viajes que tenía desde hace algún tiempo.

“Todo inicia cuando luego de visitar diversos lugares de República Dominica, publico las fotografías, y los amigos y seguidores me piden que los lleve. Entonces se arma el primer tour. Los primeros viajes fueron realizados con unos amigos, luego cada uno tomó un rumbo diferente y ahí nace Van en Travel”, narró.

Los requisitos para participar en los tours son diversos. No todos pueden ir a todo lugar, ya que hay requisitos mínimos establecidos, dependiendo de la zona a visitar, tales como: Tener mayoría de edad (a menos que vayan acompañados de los padres en lugares de menor riesgo), no presentar cardiopatías u otras patologías de importancia, buen estado físico, entre otros.

“Con el fin de prepararnos ante cualquier evento inesperado, cada uno de nuestros acompañantes es dotado de un seguro de viajes que incluye ambulancia, aero-ambulacia, hospitalización, etc., además de que siempre nos acompaña uno o más médicos. En mi caso, he tomado capacitaciones de cómo asistir personas accidentadas en lugares remotos, entre otros, que nos permite ofrecer primeros auxilios antes cualquier situación que se presente mientras se recibe la asistencia correspondiente”, puntualizó. Indica que también se hace acompañar de guías de la comunidad, lo cual permite además apoyar la empleomanía local.

Realizó un llamado al Ministerio de Turismo, con el fin de prestarle más atención al ecoturismo y el turismo comunitario sostenible, entendiendo que es un buen momento para desarrollar estrategias que permitan suplir las demandas nacionales e internacionales en este aspecto. “República Dominicana es un paraíso, aquí existen lugares que nadie imagina y que la mayor parte del dominicano no conoce. Es momento de despertar el interés en este tipo de turismo”, indica Espinal.

Dentro de los clientes, que cada vez son más los que se unen a estas excursiones, se encuentran turistas de diversos países, ya que son potenciales importantes que aprecian de sobremanera el turismo ecológico.

La Ingeniera Industrial concluyó entrevista con un mensaje para todos los aquellos que sintonizaban la programación: “No nos debemos desesperar. Yo no me atrevía a irme de mi trabajo porque estaba cómoda, ahora le doy gracias a Dios porque me hayan cancelado. Si aún estuviera en mi trabajo, probablemente estuviera yendo cada día, a hacer algo que no me llenaba como me satisface lo que hago ahora. Hay que salir de la zona de confort”.