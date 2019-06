Valverde sigue firme en los Campeonatos Nacionales de Fedogolf

Comparte esta noticia

En el evento está participando el NBA José Juan Barea

EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA.- El portento golfista Enrique Valverde sigue encabezando los Campeonatos Nacionales de Fedogolf que se están celebrando en el campo de golf Dientes de Perro, de Casa de Campo, donde toman parte más de 120 jugadores de varios países, que organiza la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf).

Valverde, quien tiró el jueves 71 golpes, este viernes firmó tarjeta de 70, para de esa manera compilar 141 golpes en dos rondas -3. Juan Cayro Delgado y Rhadamés Peña van segundo y tercero, con 145 y 146, respectivamente.

“La cancha ha estado difícil, pero he podido mantenerme firme en los dos primeros días de juego usando bien la cabeza, por lo que espero seguir trabajando igual entre sábado y domingo”, dijo Valverde luego de la velada de este viernes.

“Lo que he hecho es no desesperarme, voy despacio, día a día”, agregó el novel golfista, miembro de la selección dominicana de golf.

En la categoría AA, Franklin Martín va arriba con 79+78, mientras que Tommy Smith, con 74+74 encabeza la Senior A. Maireni Bournigal, con 73+79 y Pepi Suarez, con 78+80 encabezan las categorías Súper Senior y Mid Amateur.

En la B, Justin Rodríguez encabe el pelotón, con 77. Mientras que en la C, Lenin Herrera, con 88 golpes va de líder.

José Mariñas y Rogerio Alba van de líder en las categorías D y Senior B.

Barea valora evento

El jugador de los Dallas Mavericks, el boricua José Juan Barea destacó la organización de los Campeonatos Nacionales que organiza la Fedogolf.

Dijo que viene al evento desde un par de años, por lo que ya es tradición para él y su familia.

“Vengo a República Dominicana cada año para el verano y que mejor lugar y torneo para venir, Casa de Campo y estos Campeonatos Nacionales, donde vengo con un grupo de amigos de Puerto Rico y parte de mi familia”, comentó.

La tercera ronda del evento inicia a las 7:30 de la mañana.

Anuncios

Relacionado