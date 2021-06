(Video) Valverde da un golpe maestro y gana la sexta etapa, Lutsenko líder

EL NUEVO DIARIO. – El español Alejandro Valverde (Movistar) ha sido el vencedor de la sexta etapa del Dauphiné disputada entre Loriol-sur-Drome y Le Sappey-en-Chartreuse, de 168 kilómetros, aprovechando su velocidad final para imponerse al británico Tao Geoghegan (Ineos).

En la primera jornada de montaña, el austríaco Lukas Postlberger (Bora) dejó el maillot amarillo en las espaldas del kazajo Alexey Lutsenko (Astana).

En una llegada disputada entre los hombres de la general, Valverde, de 41 años, recuperó su remate final para imponerse a lo grande con un tiempo de 3h.52.53, rubricando el trabajo del Movistar en la última parte de la etapa.

🏁 Un sprint entre leaders pour la victoire de 🇪🇸@alejanvalverde. 💪

⏪ Revivez le dernier kilomètre de la 6ème étape du #Dauphiné.

🏁 Sprint between the favourites and victory for 🇪🇸@alejanvalverde. 💪

⏪ Relive the last kilometre of stage 6. pic.twitter.com/G2FLygftjk

— Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 4, 2021