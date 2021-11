Valdez Albizu dice mantenimiento estabilidad económica de RD es innegociable

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, proclamó este martes que el mantenimiento de la estabilidad económica del país es una posición innegociable de parte de esta entidad.

Al responder una pregunta hecha por reporteros de El Nuevo Diario sobre qué haría el BCRD, ante el gran flujo de dinero que habrá en manos de la población en diciembre por el pago de los sueldos 12 y 13, es decir, salario normal y regalía pascual, Valdez Albizu, dijo que “el Banco Central está dándole seguimiento estricto, de manera que la oferta monetaria no se convierta en un problema de choque con los objetivos de la estabilidad”.

Enfatizó que “para nosotros la estabilidad es una posición que no es negociable, o sea, la estabilidad hay que mantenerla como una situación sine qua non (condición sin la cual no), para lograr un buen crecimiento económico”.

Agregó que “el que se crea que con eso se puede jugar, se equivocó, porque mientras yo esté aquí (en el Banco Central), y muchos técnicos nuestros, vamos a tratar de que eso no suceda (de que se desequilibre la economía)”.

A partir de próximo lunes se inicia del pago de los sueldos 12 y 13 de los sectores público y privado formal, sin incluir el informal, donde la población dispondrá de más de RD$134,000 millones en la celebración de las navidades de 2021.

El gobernador del BCRD, no obstante, refirió que “todos los años en diciembre y enero la masa monetaria se incrementa, por el doble sueldo, por bonos que otorgan las empresas privadas, dólares, y además, y en otras distribuyen utilidades todos los años, pero eso vuelve a normalizarse”.

Valdez Albizu hizo estos pronunciamientos durante una rueda de prensa virtual, donde manifestó, por otra parte, que “la economía dominicana está sembrada con inversión extranjera directa y un sector privado muy sólido, por lo que los problemas de Haití no nos la afectarán”.

Expresó que “pienso que el presidente Luis Abinader y su equipo económico están haciendo lo correcto, para salir de lo peor, como lo es el problema de la salud y el desempleo”.

De otro lado, indicó que Producto Interno Bruto (PIB) va a subir a US$93,000 millones, lo que provocaría que reduzca cinco puntos el porcentaje de la Deuda Pública con relación al mismo, y que en la actualidad ronde por el 65% con respecto al PIB.

