Vakeró: “Tengo que confesarles algo, he tenido pensamientos suicidas”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El cantante de los raperos, como se le denomina a Vakeró colgó este martes un mensaje en su cuenta de la red social Twitter donde manifiesta abiertamente la lucha con pensamientos suicidas, generando reacción inmediata de sus cientos de seguidores, preocupados por la salud mental del artista.

“Tengo que confesarles algo, he tenido pensamientos suicidas, me le he escapado porque estoy protegido, pero a veces flaqueo y este momento lo estoy viviendo”, sostuvo.

En un hilo, agregó que muchas veces la risa no es todo el tiempo de felicidad, sino que a veces es dándole al mal tiempo buena cara.

“La risa no todo el tiempo es de felicidad, a veces es de alegría, a veces es dándole al mal tiempo buena cara”, escribió el intérprete de “Ay mami”.

Este lunes Vakeró colgó en su Instagram una foto donde agradecía a las autoridades de la alcaldía de San Pedro de Macorís por la realización de un mural donde se encuentra posando en una de las concurridas calles del municipio.

“Gracias a la @alcaldiaspm por este homenaje en vida que me hacen, colocar mi rostro en un mural cargado de grandes figuras del arte que nace en San Pedro se Macorís, es demasiado para mí”, aseveró.

