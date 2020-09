Vakeró elimina su sencillo musical “Nació Pegao” de sus plataformas digitales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exponente urbano, Vakeró, compartió a través de su cuenta de Instagram que tomó la decisión de eliminar su más reciente sencillo musical “Nació Pegao”, de todas sus plataformas digitales.

El intérprete de “Deja tu envidia”, no ofreció los detalles que lo llevaron a tomar esta decisión, y solo se limitó a declarar que sus acciones se debieron a una “situación incómoda”. En su publicación, el artista escribió que “esta industria es cruel, si no ven el vídeo, ni la canción #NacioPegao en las plataformas digitales, es porque acabo de tomar la decisión de bajarla. No voy con lo injusto”.

En su video, el denominado “Cantante de los Raperos”, expresó que no estaba de acuerdo “con algo”, y le agregó a sus fanáticos “que se los quiero hacer saber porque se que me van a preguntar, la van buscar y no la van a encontrar”.

El artista se encuentra en la ciudad Miami desde hace unas semanas grabando su próxima producción, que tendrá colaboraciones con figuras de la música internacional como Jencarlo Canela, Farruko y el dúo cubano, Gente de Zona.