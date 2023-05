Vakeró anuncia hará cambios en su música y dice ‘’quizás sea lo último’’

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantante urbano Manuel Varet Marte, ​mejor conocido como ‘’Vakeró’’ anunció que estará haciendo cambios en su música y que quizás eso sea lo último dejando la duda de si se retirará.

‘’Queridos amigos y seguidores, hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que he tenido últimamente. He estado pensando en el papel que la música ha desempeñado en mi vida hasta ahora, y ha llegado el momento de hacer algunos cambios’’, escribió Vakeró al pie de la foto que compartió.

Una foto publicada en su cuenta de Instagram muestra a un Vakeró joven y lleno de sueños en un estudio de grabación.

‘’Aunque esto puede sonar como un vaina chicle, les prometo que hay algo emocionante en el horizonte. Siento que es hora de reevaluar mi enfoque hacia la música’’, seguía diciendo en el post en el que aclara que durante muchos años ha disfrutado de crear y compartir música con su fanaticada.

Vakeró de 43 años, cuenta con una larga trayectoria en la música y con una buena aceptación por los consumidores del género urbano, y hasta la fecha alcanza los dos millones de seguidores en Instagram y más de 400 mil suscriptores en Youtube.

‘’Y como sé que algún día me voy, he estado trabajando en algo especial, algo que estoy deseando compartir con todos ustedes muy pronto y quizás sea lo último. Espero que sigan disfrutando de la música tanto como yo lo he hecho. Hasta aquí llegó VAKERÓ’’, concluyó el post.

Relacionado