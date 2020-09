Vaguada continuará incidiendo sobre algunas partes del país

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que este miércoles estará mayormente nublado con lluvias y tronadas distribuidas en puntos de la llanura costera del Caribe y el nordeste, debido a los efectos de la vaguada que incide sobre la isla. Después del mediodía tendremos incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento, hacia el nordeste, sureste, suroeste, cordillera Central y la zona fronteriza.

Mediante su informe, la Onamet indicó que continúa dando seguimiento dos sistemas tropicales, el primero ubicado en el Atlántico norte con potencial de 30 %, mientras que el segundo se ubica en la costa de África, también con 30 %.

Por sus posiciones y distancias, estos sistemas meteorológicos no representan peligro para República Dominicana.

Distrito Nacional: Nubosidad variable. Posibles chubascos y tronadas.

Santo Domingo Oeste: Medio nublado en ocasiones. Posibles chubascos y tronadas.

Santo Domingo Norte: Nublados parciales en ocasiones. Posibles chubascos y tronadas.

Santo Domingo Este: Mezcla de nubes y sol. Posibles chubascos y tronadas.

Gran Santo Domingo: Temperatura máxima entre 31º C y 33º C y mínima entre 23º C y 25º C.